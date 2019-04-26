Mynet Trend

Bu görseldeki şeyin ne olduğunu asla tahmin edemezsiniz!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 26.04.2019 13:55 | Son Güncelleme

Mikroskop altında çekilmiş bu görüntülerin ne olduğunu öğrenince aklınız şaşacak!

Mikroskop altında bakıldığında günlük hayatımızda aşina olduğumuz pek çok şey oldukça ilginç, sıra dışı ve hatta ürkütücü görünüyor. Elektron mikroskopu altında 10 bin kat büyütülerek çekilmiş bu fotoğraflar başka bir dünyayı net bir şekilde gözlerinizin önüne serecek.

İşte ilginç, ürkünç, olağandışı o görseller...

Bu görseldeki şeyin ne olduğunu asla tahmin edemezsiniz!

Pamuklara sarılmış gibi görünen bu şey bir kas lifi.

Pamuklara sarılmış gibi görünen bu şey bir kas lifi.

Bu ne olduğu belli olmayan şey çok tanıdık bir şey aslında: Çilek.

Bu ne olduğu belli olmayan şey çok tanıdık bir şey aslında: Çilek.

Surlardan dışarı çıkmış mızrak uçlarına benzeyen bu şey bir meyve sineğinin gözünden başka bir şey değil.

Surlardan dışarı çıkmış mızrak uçlarına benzeyen bu şey bir meyve sineğinin gözünden başka bir şey değil.

Dantel topları mı? Hayır, tebeşir.

Dantel topları mı? Hayır, tebeşir.

Jüpiter, Venüs, Uranüs gibi görünse de o sadece tükenmez kalemin ucu.

Jüpiter, Venüs, Uranüs gibi görünse de o sadece tükenmez kalemin ucu.

Uzaylılara benzeyen bu yaratıklar 2 günlük zebra balığı larvası.

Uzaylılara benzeyen bu yaratıklar 2 günlük zebra balığı larvası.

Vadi gibi, krater gibi, volkanik dağ üzerindeki izler gibi görünen bu şey aslında plak üzerindeki kayıt çizgileri.

Vadi gibi, krater gibi, volkanik dağ üzerindeki izler gibi görünen bu şey aslında plak üzerindeki kayıt çizgileri.

Erimiş kurşuna benzeyen bu şey sadece bir kirpik.

Erimiş kurşuna benzeyen bu şey sadece bir kirpik.

Sivrisinek bacağının mikroskop altında böyle göründüğünü söylesek?

Sivrisinek bacağının mikroskop altında böyle göründüğünü söylesek?

Bu güzel şeyler yaprak üzerine bırakılmış kelebek yumurtaları.

Bu güzel şeyler yaprak üzerine bırakılmış kelebek yumurtaları.

Kedi dili aslında milyonlarca küçük dilden oluşmuş gibi.

Kedi dili aslında milyonlarca küçük dilden oluşmuş gibi.

Plajda bastığınız o yumuşacık kum taneleri bunlar.

Plajda bastığınız o yumuşacık kum taneleri bunlar.

İğneye iplik geçirmek bu resmi gördükten sonra daha bir zor gelecek.

İğneye iplik geçirmek bu resmi gördükten sonra daha bir zor gelecek.

Gemici düğümü? Sayılır, sarışın bir insanın saç teli.

Gemici düğümü? Sayılır, sarışın bir insanın saç teli.

Telefondan yolladığınız o küçük gülücük böyle görünüyor.

Telefondan yolladığınız o küçük gülücük böyle görünüyor.

Köpek balıklarının derileri Orta Çağ zırhlarını andırıyor.

Köpek balıklarının derileri Orta Çağ zırhlarını andırıyor.

Bu güzel şey bir domates üzerinde oluşmuş küften başka bir şey değil.

Bu güzel şey bir domates üzerinde oluşmuş küften başka bir şey değil.

Buz parçası gibi görünen bu şey bir doğal tuz kristali.

Buz parçası gibi görünen bu şey bir doğal tuz kristali.

Bir korku filminden fırlamış gibi görünen bu şey bir sinek larvası.

Bir korku filminden fırlamış gibi görünen bu şey bir sinek larvası.

Çok tanıdık gibi ama değil gibi de… Bu sadece kağıtlara basılmış bir zımba teli.

Çok tanıdık gibi ama değil gibi de… Bu sadece kağıtlara basılmış bir zımba teli.

Böyle bakınca jilet aslında pek de keskin değilmiş gibi duruyor.

Böyle bakınca jilet aslında pek de keskin değilmiş gibi duruyor.

Bu ise tuz kristalinin işlenmiş hali.

Bu ise tuz kristalinin işlenmiş hali.

Karıncaya bu kadar yakından bakmak insanı biraz ürkütüyor…

Karıncaya bu kadar yakından bakmak insanı biraz ürkütüyor…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç görseller Eğlenceli fotoğraflar eğlenceli haberler ilginç haberler ilginç bilgiler
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Şahan Gökbakar nasıl zayıfladı? 28 kilo vermesinin sırrını açıkladı

Şahan Gökbakar nasıl zayıfladı? 28 kilo vermesinin sırrını açıkladı

AVM'de korkunç olay! Parmakları koptu

AVM'de korkunç olay! Parmakları koptu

Havalimanında rötar kavgası! Yolcudan tepki çeken sözler

Havalimanında rötar kavgası! Yolcudan tepki çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arka Koltuk King Size'a konuk olan Ekin Uzunlar: Eleştiri duymak istiyorum!

Arka Koltuk King Size'a konuk olan Ekin Uzunlar: Eleştiri duymak istiyorum!

Sadece kısa olan insanlar anlar! İşte en büyük dertleri

Sadece kısa olan insanlar anlar! İşte en büyük dertleri

Yıllar geçti onlar hiç değişmedi! Asla yaşlanmayan ünlüler

Yıllar geçti onlar hiç değişmedi! Asla yaşlanmayan ünlüler

Bildiklerinizi unutun! Yatakta en iyi olan burç...

Bildiklerinizi unutun! Yatakta en iyi olan burç...

Hobi olarak başladı! Bu minik hayvanlar bakın neyden yapılıyor

Saatlerini alıyor! Bu minik hayvanlar bakın neyden yapılıyor

Korkunç görüntüler! Dev beyaz köpekbalığı ağzında...

Korkunç görüntüler! Dev beyaz köpekbalığı ağzında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.