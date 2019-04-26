Mikroskop altında bakıldığında günlük hayatımızda aşina olduğumuz pek çok şey oldukça ilginç, sıra dışı ve hatta ürkütücü görünüyor. Elektron mikroskopu altında 10 bin kat büyütülerek çekilmiş bu fotoğraflar başka bir dünyayı net bir şekilde gözlerinizin önüne serecek. İşte ilginç, ürkünç, olağandışı o görseller...

Bu görseldeki şeyin ne olduğunu asla tahmin edemezsiniz!

Pamuklara sarılmış gibi görünen bu şey bir kas lifi.

Bu ne olduğu belli olmayan şey çok tanıdık bir şey aslında: Çilek.

Surlardan dışarı çıkmış mızrak uçlarına benzeyen bu şey bir meyve sineğinin gözünden başka bir şey değil.

Dantel topları mı? Hayır, tebeşir.

Jüpiter, Venüs, Uranüs gibi görünse de o sadece tükenmez kalemin ucu.

Uzaylılara benzeyen bu yaratıklar 2 günlük zebra balığı larvası.

Vadi gibi, krater gibi, volkanik dağ üzerindeki izler gibi görünen bu şey aslında plak üzerindeki kayıt çizgileri.

Erimiş kurşuna benzeyen bu şey sadece bir kirpik.

Sivrisinek bacağının mikroskop altında böyle göründüğünü söylesek?

Bu güzel şeyler yaprak üzerine bırakılmış kelebek yumurtaları.

Kedi dili aslında milyonlarca küçük dilden oluşmuş gibi.

Plajda bastığınız o yumuşacık kum taneleri bunlar.

İğneye iplik geçirmek bu resmi gördükten sonra daha bir zor gelecek.

Gemici düğümü? Sayılır, sarışın bir insanın saç teli.

Telefondan yolladığınız o küçük gülücük böyle görünüyor.

Köpek balıklarının derileri Orta Çağ zırhlarını andırıyor.

Bu güzel şey bir domates üzerinde oluşmuş küften başka bir şey değil.

Buz parçası gibi görünen bu şey bir doğal tuz kristali.

Bir korku filminden fırlamış gibi görünen bu şey bir sinek larvası.

Çok tanıdık gibi ama değil gibi de… Bu sadece kağıtlara basılmış bir zımba teli.

Böyle bakınca jilet aslında pek de keskin değilmiş gibi duruyor.

Bu ise tuz kristalinin işlenmiş hali.