Mynet Trend

Bu görüntü Ankara'dan! 2 çocuk hiç kimseye aldırmadan korku saçtı!

orkun.inanc orkun.inanc
TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.09.2019 02:19 | Son Güncelleme

Ankara'da 2 çocuk düğünde ellerindeki tabancalarla dakikalarca havaya ateş etti. Kalabalığın içinde ateş açan çocukların arkasında asılı pankarttaki 'Mutluluğa kurşun atma' yazısı dikkat çekerken, kameraya yansıyan o anlar, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde Çubuk ilçesindeki bir düğün yerinde meydana geldi. İddiaya göre 18 yaşın altındaki 2 kişi, ellerindeki tabancalarla dakikalarca havaya ateş etti.

Düğünde bulunan bir kişi, o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. 2 kişinin, düğün yerine asılan 'Mutluluğa kurşun atma' yazılı pankartın önünde tabancaları ardı ardına ateşlediği anlar, görüntüde yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, kısa sürede çok sayıda takipçinin tepkisine neden oldu.

Maltepe'de sokak ortasında silahlı saldırı! Bölge abluka altına alındıMaltepe'de sokak ortasında silahlı saldırı! Bölge abluka altına alındı

Öte yandan Ankara'nın Kalecik ilçesindeki başka bir düğünde kaydedilen görüntüye ise havaya ardı ardına ateş eden 6 kişi yansıdı. Görüntüde, sandalyelerde oturan kalabalığın önünden geçerken havaya ateş açan 2 kişi ile oturduğu yerden silahını ateşleyen 4 kişi yer alıyor. (DHA)

1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara düğün maganda

En Çok Okunan Trend Haberler

Lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Düğünde ortalık karıştı! Pompalı tüfekle ateş açtı

Düğünde ortalık karıştı! Pompalı tüfekle ateş açtı

Mahkeme başkanına mide bulandıran yanıt!

Mahkeme başkanına mide bulandıran yanıt!

Seren Serengil'den takipçisine dikkat çeken cevap

Seren Serengil'den takipçisine dikkat çeken cevap

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Camide büyük ahlaksızlık! Önce namaz kıldı, geceyi camide geçirdi ve...

Camide büyük ahlaksızlık! Önce namaz kıldı, geceyi camide geçirdi ve...

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Suriyeliler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var: O anlar kamerada

Suriyeliler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var: O anlar kamerada

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğünde ortalık karıştı! Pompalı tüfekle ateş açtı

Düğünde ortalık karıştı! Pompalı tüfekle ateş açtı

İstanbullular akın etti! Yoğun ilgi

İstanbullular akın etti! Yoğun ilgi

Suç makinesi evinde yakalandı

Suç makinesi evinde yakalandı

Samsun'da bu senenin en büyük yayın balığı yakalandı

İşte bu senenin en büyüğü

Mevsimin ilk karı yağdı! Her yer beyaza büründü

Mevsimin ilk karı yağdı! Her yer beyaza büründü

Kızını her gün arıcı kıyafeti giydirip okula yolluyor!

Kızını okula her gün böyle gönderiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.