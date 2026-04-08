Bu görüntüler Tokat’tan! 6 metreyi bulan kar duvarları şaşkına çevirdi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütleleri arasında kalan rüzgâr enerji santrali yolu, bir doğa fotoğrafçısının dron çekimleriyle kışın sert yüzünü gözler önüne serdi.

Gökçen Kökden

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yaşayan doğa fotoğrafçısı Nazif Karakoç, Reşadiye ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının oluşturduğu manzarayı görüntülemek için bölgeye giderek ilçeye bağlı Bozcalı beldesinde bulunan rüzgar enerji santraline giden yolu dron ile kayda aldı. Kış şartlarının etkisini yoğun şekilde hissettirdiği bölgede, yer yer metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütleleri dikkat çekti.

Görüntülerde, yolun iki tarafında duvar gibi yükselen kar birikintileri arasında kalan güzergâh, doğa şartlarının sertliğini gözler önüne serdi.

"GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR YER"

Bölgedeki etkileyici manzarayı kayıt altına alan Karakoç, "Tokat'ın Reşadiye ilçesi Bozcalı kasabasında rüzgâr elektrik santrallerinin olduğu bölgedeyiz. Şu anda enerji santraline giden yol güzergâhındayız. Gördüğünüz gibi 5-6 metre kar var. Gerçekten görülmesi gereken bir yer" dedi.

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

