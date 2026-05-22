Kaçan kurbanlıkları yakalamak için 'Kurban Yakalama Timi' kuruldu

Vatandaşların Kurban Bayramı’nı sorunsuz bir şekilde geçirebilmesi amacıyla kurulan ekip, kaçan kurbanlık hayvanlara hızlı ve profesyonel müdahale edebilmek için kapsamlı eğitimlerden geçiriliyor. Dron destekli takip ve müdahale eğitimleriyle güçlendirilen tim, bayram süresince sahada aktif görev yapacak.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Veterinerlik Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda görev yapan ekip, hem fiziksel dayanıklılık hem de teknik müdahale alanlarında yoğun bir hazırlık sürecinden geçiyor. Modern ekipmanlarla desteklenen çalışmalar kapsamında tim üyeleri, muhtemel kriz anlarında hızlı hareket edebilmek adına uygulamalı eğitimler alıyor.

20 KİŞİLİK PROFESYONEL EKİP BAYRAM MESAİSİNE HAZIRLANIYOR

Aralarında 5 veteriner hekimin de bulunduğu 20 kişilik profesyonel ekip, yakalama teknikleri, kriz anı koordinasyonu ve fiziksel dayanıklılık eğitimlerinden geçiriliyor. Koşu, refleks geliştirme, kondisyon ve şınav çalışmalarıyla desteklenen antrenman programı sayesinde ekip, bayram süresince yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı tam donanımlı hale getiriliyor. Dron teknolojisinin de aktif olarak kullanılacağı yakalama olaylarında kaçan hayvanların kısa sürede tespit edilerek güvenli şekilde yakalanması hedefleniyor.

153 İHBAR HATTINA GELEN ÇAĞRILARA ANINDA MÜDAHALE EDİLECEK

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kaçan kurbanlık hayvanlar için özel yakalama timinin oluşturulduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Veterinerlik Hizmetleri Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Kurbanlık danalar kaçtığı zaman vatandaşlar durumu büyükşehir belediyemizin ALO 153 İhbar Hattı’na bildirecek. Ekibimiz, bildirilen kaçan kurbanlıkları dron ile tespit edip yakalayarak ve etkisiz hale getirerek teslim edecekler. Geçen yıl yaklaşık 20 tane danamız kaçmıştı. İnşallah bu sene hiç danamız kaçmaz. Kaçan olursa da biz gereken önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Ekibimiz danayı yakalayarak vatandaşımıza teslim edecek" dedi.

VATANDAŞLARA KURBAN ETİ KONTROL HİZMETİ DE SUNULACAK

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yalnızca kaçan kurbanlıkların yakalanması konusunda değil, kurban kesimi sonrasında oluşabilecek sağlık şüphelerinde de vatandaşlara destek sağlayacak. Vatandaşlar, kestikleri kurban etinin sağlık durumu konusunda tereddüt yaşamaları halinde Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda görev yapan veteriner hekimlere başvurabilecek. Yapılacak incelemelerin ardından etin tüketim açısından uygun olup olmadığı konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapılacak.

Kaynak: İHA