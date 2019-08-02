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Bu güzel Mavi Rus Kedilerinin gözlerini gören büyüleniyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 02.08.2019 11:06 | Son Güncelleme

Eğer gözler ruhun aynası ise, işte şimdiye kadar gördüğünüz en güzel ruhlardan iki tanesi. İki “Amerikan Tipi” Mavi Rus Kedi, Xafi ve Auri, ipeksi gümüş kürkleri, büyüleyici yeşil gözleri, gizemli gülüşleri ve kendine özgü kişilikleri ile görenleri büyülüyor.

Evcil hayvanlar sosyal medyada yeni gördüğümüz bir şey değil ve çoğu zaman gerçek ünlüler kadar ünlü olabiliyorlar. Büyüleyici zümrüt gözlere sahip bu Rus kediler de o ünlü hayvanlardan birileri. Bu kedileri Instagram'ın etkileyici yüzlerinden biri yapan ise tam olarak o zümrüt gözler!

İKİZ KADAR BENZİYORLAR

2016 yılının Nisan ayında doğan Xafi, Auri'den bir yaş büyük olmasına rağmen, aynı kandaki kız kardeşler aynı boyda büyüdükçe ikiz gibi görünüyorlar. Ancak hayranları onları birbirine karıştırdığı sırada, sahipleri Annaken ve Tim, onları ayırma hilelerini belirtiyorlar. “Auri daha yuvarlak bir yüze, daha geniş kulaklara ve biraz daha koyu renkli kürke sahip. Xafi biraz daha uzun kulaklara sahip daha açısal bir yüze sahip. Onların “Miyav” ı, hem de hareket etme şekilleri belirgin bir şekilde farklı. Auri, Xafi'ye göre aynı ağırlıkta olsalar bile daha kaslı ve tonlu görünüyor: 3.5kg, ”diyor.

XAFİ GÖRDÜĞÜ HER ŞEYİ ÇALIYOR

Benzer görünümlerine rağmen, kişilikleri oldukça farklı. Xafi, gördüğü her şeyi çaldığı için “Klepto-Cat” takma adını kazanan arsız ve yaramaz. Auri'ye kıyasla daha şefkatli ve rahat davranıyor. “Xafi, Auri'nin bağımsız olduğu yerde insan odaklı. Sarılmak isteyen Xafi yüksek sesle istekliyken, Auri telaşa girmek için çok yumuşak ve sessiz bir şekilde soruyor. Ancak ikisi de tanıyabileceğiniz en sevgi dolu ve en tatlı kızlar. ”Diye açıklıyor sosyal medya hesaplarını yöneten Anneken.

FARKLI MİZAÇLARA SAHİPLER

Instagram'ın ünlü kedileri farklı mizaçlarını pozlarına da yansıtıyor. Xafi biraz utangaç olmasına rağmen, Auri dikkati üzerine çekiyor ve etkileyici pozlar konusunda resmen uzman. Anneken, “Kedileri fotoğraflamak için yeteneklerimi geliştirmek biraz zaman aldı. İkisinin fotoğraflarını birlikte çekmek çok zordu. Kameraya bakıp poz vermelerini sağlamak için oyuncakları kullanıyoruz. Şimdi bu tür fotoğrafların daha azını yapıyorum - onları artık doğal ortamlarında çekmeyi tercih ediyorum ”dedi.

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