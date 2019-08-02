Bu güzel Mavi Rus Kedilerinin gözlerini gören büyüleniyor!

Evcil hayvanlar sosyal medyada yeni gördüğümüz bir şey değil ve çoğu zaman gerçek ünlüler kadar ünlü olabiliyorlar. Büyüleyici zümrüt gözlere sahip bu Rus kediler de o ünlü hayvanlardan birileri. Bu kedileri Instagram'ın etkileyici yüzlerinden biri yapan ise tam olarak o zümrüt gözler!

İKİZ KADAR BENZİYORLAR

2016 yılının Nisan ayında doğan Xafi, Auri'den bir yaş büyük olmasına rağmen, aynı kandaki kız kardeşler aynı boyda büyüdükçe ikiz gibi görünüyorlar. Ancak hayranları onları birbirine karıştırdığı sırada, sahipleri Annaken ve Tim, onları ayırma hilelerini belirtiyorlar. “Auri daha yuvarlak bir yüze, daha geniş kulaklara ve biraz daha koyu renkli kürke sahip. Xafi biraz daha uzun kulaklara sahip daha açısal bir yüze sahip. Onların “Miyav” ı, hem de hareket etme şekilleri belirgin bir şekilde farklı. Auri, Xafi'ye göre aynı ağırlıkta olsalar bile daha kaslı ve tonlu görünüyor: 3.5kg, ”diyor.

XAFİ GÖRDÜĞÜ HER ŞEYİ ÇALIYOR

Benzer görünümlerine rağmen, kişilikleri oldukça farklı. Xafi, gördüğü her şeyi çaldığı için “Klepto-Cat” takma adını kazanan arsız ve yaramaz. Auri'ye kıyasla daha şefkatli ve rahat davranıyor. “Xafi, Auri'nin bağımsız olduğu yerde insan odaklı. Sarılmak isteyen Xafi yüksek sesle istekliyken, Auri telaşa girmek için çok yumuşak ve sessiz bir şekilde soruyor. Ancak ikisi de tanıyabileceğiniz en sevgi dolu ve en tatlı kızlar. ”Diye açıklıyor sosyal medya hesaplarını yöneten Anneken.