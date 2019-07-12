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Bu hafta 10 film vizyona girecek

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SİNEMA TV  | 12.07.2019 08:55 | Son Güncelleme

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 10 film vizyona girecek.

Sylvester Stallone'un başrolünde yer aldığı "Kaçış Planı" serisi, üçüncü filmiyle beyaz perdede yerini alıyor. Barty Layton'un yönettiği "Amerikan Soygunu", sanat tarihindeki en büyük hırsızlıklardan birini konu edinen gerçek bir hikayeden sinemaya uyarlandı. İngiliz aktris Kaya Scodelario'nun başrolünde yer aldığı "Ölümcül Sular", genç bir kadının hayatta kalma hikayesini anlatacak. İşte haftanın vizyon filmleri...

Bu hafta 10 film vizyona girecek

Amerikan Soygunu

Amerikan Soygunu
Barty Layton yönetmenliğindeki "Amerikan Soygunu", sanat tarihindeki en büyük hırsızlıklardan birini konu edinen gerçek bir hikayeden sinemaya uyarlandı. Senaryosu da Bart Layton'a ait olan filmin başrollerinde Evan Peters, Blake Jenner, Barry Keoghan, Jared Abrahamson, Eddie King, Karen Wheeling Reynolds ve James Rackley gibi isimler rol aldı.

Arkadaşımın Aşkı

Arkadaşımın Aşkı
Daniel Auteuil'in yönetmenliğini üstlenip başrolünde yer aldığı "Arkadaşımın Aşkı", yıllar sonra karşılaştığı arkadaşını akşam yemeğine davet eden bir adamın, arkadaşının yemeğe birlikte gelen sevgilisinden hoşlanması sonrasında gelişen olayları konu ediniyor.

Astronot Willy Macera Gezegeni

Astronot Willy Macera Gezegeni
Eric Tosti'nin yönettiği animasyon filmi "Astronot Willy: Macera Gezegeni", ailesiyle yaptığı uzay yolculuğu sırasında kaybolan Willy'nin, ailesine geri dönme çabası sırasında yaşadığı serüvenleri konu ediniyor.

Cin Deresi "Müsfer"

Cin Deresi "Müsfer"
İlker Tunçay'ın yönettiği; Duran Gebeş, Gülçin Yıldız, Bora Altınışık, Sude Akarsu ve Kenan Balık'ın oynadığı "Cin Deresi: Müsfer" yerli korku filmi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Colette

Colette
ABD, İngiltere ve Macaristan ortak yapımı "Colette"; Nobel Ödülü’ne aday gösterilen ünlü Fransız yazar Sidonie-Gabrielle Colette'in 20. yüzyılın başlarında geçen gerçek hayat hikayesini odağına alıyor. Keira Knightley, Fiona Shaw, Dominic West, Robert Pugh, Sloan Thompson, Arabella Weir ve Mate Haumann'ın rol aldığı filmin yönetmenliğini Wash Westmoreland yaptı.

Kaçış Planı 3

Kaçış Planı 3
Sylvester Stallone'un başrolünde yer aldığı Kaçış Planı serisi, üçüncü filmiyle beyaz perdede yerini alacak. "Şimdi İntikam Zamanı" sloganıyla yola çıkılan filmde; güvenlik uzmanı Ray Breslin karakterini canlandıran 73 yaşındaki oyuncuya, Dave Bautista, 50 Cent, Jin Zhang, Lydia Hull gibi isimler eşlik ediyor. Yönetmenliğini John Herzfeld'in üstlendiği film; düşmanlarıyla yüzleşmek ve zaman dolmadan rehineleri kurtarmak için ölümcül bir kurtarma görevine girişen Breslin ve ekibinin zorlu mücadelesini konu alıyor.

Kıyamet Deneyi

Kıyamet Deneyi
Rec Revan'ın yönettiği; Aysel Yusubova, Parviz Ismayilov, Mubariz Samadov ve Rahim Gojayev'in oynadığı Azeri yapımı "Kıyamet Deneyi", silahlı bir grup tarafından zapt edilerek ölümcül bir deneyin parçası haline getirilen insanların bu durumdan kurtuluş mücadelesini anlatıyor.

Ölü Adam

Ölü Adam
Jim Jarmusch'un klasik filmlerinden "Ölü Adam"; vahşi batıya doğru bir yolculuğa çıkan William Blake'in, Hiç Kimse adındaki Kızılderili ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını anlatıyor. 1995 yapımı film, daha önce ülkemizde vizyona girmemişti. Fantastik dram içerikli western türündeki filmin başrollerinde Johnny Depp, Gary Farmer, Crispin Glover, Lance Henriksen, Michael Wincott, Eugene Byrd, John Hurt, Robert Mitchum, Gabriel Byrne, Jared Harris, Billy Bob Thornton ve Alfred Molina oynuyor.

Ölümcül Sular

Ölümcül Sular
İngiliz aktris ve model Kaya Scodelario'nun başrolünde yer aldığı "Ölümcül Sular"; Florida'yı vuran kasırga sonucu yaşanan selde babasını kurtarmaya çalışırken hayatta kalma savaşı veren genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Alexandre Aja'nın yönetmenliğini yaptığı filmde Kaya Scodelario'ya başrolde Barry Pepper, Ross Anderson, Anson Boon ve George Somner eşlik ediyor.

Yuvaya Dönüş

Yuvaya Dönüş
M. Hakan Kurşun'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Yuvaya Dönüş", günümüzde Yumi'nin öyküsünden 1985 yılında aşk yaşayan iki gencin hikayelerine kadar uzanan iç içe geçmiş olaylar etrafında dönüyor. Dram türündeki filmin başrollerinde Burhan Öcal, Furkan Palalı, Megumi Masaki, Ayten Uncuoğlu ve Soner Türker gibi isimler oynuyor.
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