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Bu hafta 7 film vizyona girecek

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 7 film vizyona girecek.

Bu hafta sinema salonlarına 4'ü yerli 7 yeni film konuk oluyor. Umur Turagay'ın yönettiği gerilim filmi "Güzelliğin Portresi", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"ın ekibinden kahkaha dolu bir komedi "Aman Reis Duymasın" ve mafya ilişkilerini açığa çıkarmak adına muhbirlik yapan gangster Tommaso Buscetta'nın gerçek hikayesini anlatan "Hain" haftanın öne çıkan yapımları arasında yer alıyor. İyi seyirler!

Bu hafta 7 film vizyona girecek

Aman Reis Duymasın

Aman Reis Duymasın
Başrollerinde Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir, Sevinç Gürşen Kıratlı ve Sevil Akı'nın yer aldığı "Aman Reis Duymasın"ı Onur Tan yönetti. "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin tanınan karakterlerden bazılarının bir tatil macerasında izleyicinin karşısına çıkacağı yapımın senaryosu Bahadır Özdener'e ait. Küçük bir kasabada geçen filmde; başlarına türlü olaylar gelen kahramanların en büyük korkusu, bu olanlardan ailenin reisi Hızır Çakırbeyli'nin haberinin olması.

Elma Dersem Çık

Elma Dersem Çık
Aşkım Kapışmak'ın aynı isimli çok satan kitabından uyarlanan "Elma Dersem Çık" adlı gösterisi sinema seyircisi ile buluşacak. İzzet Başlak'ın yönetmenliğini üstlendiği "Elma Dersem Çık"ın sinema versiyonunda; çocuk, evlilik ve ilişki analizleri gibi birçok konuya açıklık getiren Aşkım Kapışmak, insanın önce kendisini sevmesinin önemine vurgu yapıyor.

Güzel Aşk

Güzel Aşk
Selim Sener'in yönettiği "Güzel Aşk" haftanın yerli animasyon filmi olarak izleyici ile buluşacak.

Güzelliğin Portresi

Güzelliğin Portresi
Umur Turagay'ın yönettiği Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun, Lara Tonka ve Feridun Düzağaç'ın rol aldığı "Güzelliğin Portresi" izleyici ile buluşacak. Pınar Bulut ve Onur Koralp'ın senaryosunu kaleme aldığı gerilim türündeki film; aldığı bir haber sonucu zamanında kaçarak uzaklaştığı babasının köşküne eşi ve kızıyla birlikte dönen Nisan'ın, hem geçmişi hem de babasıyla ilgili sır perdesini aralamaya çalışmasını konu ediniyor.

Hain

Hain
Marco Bellocchio'nun yönettiği "Hain", 1980'li yıllarda Sicilya'da mafya liderleri arasındaki sonu gelmeyen savaş ve intikam sonrası mafya ilişkilerini açığa çıkarmak adına muhbirlik yapan gangster Tommaso Buscetta'nın gerçek hikayesini konu ediniyor. Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Candido, Luigi Lo Cascio ve Fabrizio Ferracane'nin rol aldığı filmin dram türündeki hikayesini, yönetmen Marco Bellocchio ile Valia Santella, Ludovica Rampoldi ve Francesco Piccolo senaryolaştırdı.

Jumanji: Yeni Seviye

Jumanji: Yeni Seviye
Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black, Kevin Hart, Danny DeVito, Alex Wolff, Nick Jonas, Danny Glover ve Madison Iseman'ın başorollerinde oynadığı "Jumanji: Yeni Seviye" fantastik macera ve aksiyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday. 2017 yapımlı "Jumanji: Vahşi Orman"ın devam filmi olan "Jumanji: Yeni Seviye", arkadaşlarını kurtarmak için kendilerini yeniden oyunun içinde bulan gençlerin maceralarını konu ediyor. Jake Kasdan'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosu, yönetmen Kasdan ile birlikte Scott Rosenberg ve Jeff Pinkner imzası taşıyor.

Sevimli Sihirbazlar

Sevimli Sihirbazlar
James Snider'in yönetmenliğini üstlendiği animasyon yapım "Sevimli Sihirbazlar", sihirbaz Dave ile arkadaşlarının maceralarını anlatıyor.
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