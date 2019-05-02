Bu hafta 9 film vizyona girecek

SUİKASTÇI

David A. Armstrong'un yönettiği; Justin Chatwin ile Peter Stomare'in, başrollerini Mark Thompson, Robin Thomas, Yancy Butler ve Elizabeth Anweis ile paylaştığı "Suikastçı" izleyici ile buluşacak.

Aksiyon ve gerilim türündeki film, çocukken babasının adının karıştığı bir skandalın yeniden gün yüzüne çıkmasıyla açılan yeni soruşturmada yer alan bir polisin, gerek statükoyla gerekse mevzunun peşindeki bir suikastçıyla olan mücadelesini anlatıyor.

ÇİFTE HAYATLAR

Olivier Assayas'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Çifte Hayatlar", Paris yayın dünyasının orta yerinde kendilerine bir yaşam inşa etmiş bir editör ve yazarın; orta yaş krizi, eşleriyle olan ilişkileri ve değişen endüstriyle mücadelesini konu ediniyor.

Senaryosu da Olivier Assayas'a ait olan filmde Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Christa Theret, Nora Hamzawi ve Sigrid Bouaziz rol aldı.

HIGH LIFE

Claire Denis'in yönettiği "High Life", uzayın derinliklerinde tecrit altında olan bir baba-kızın yaşam mücadelesini beyaz perdeye taşıyor.

Robert Pattinson, Juliette Binoche, Andre Benjamin, Mia Goth, Lars Eidinger, Agata Buzek ve Claire Tran'ın başrollerinde yer aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Yorick Le Saux ve Tomasz Naumiuk yaptı.