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Bu hafta sonu sınav var mı? 17-18 Aralık hangi sınav var? ÖSYM SINAV TAKVİMİ!

16.12.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonları MEB, ÖSYM, AÖF veya diğer kurumlar tarafından sınavlar gerçekleştiriliyor. Sınavlarla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler bu hafta sonu sınav olup olmadığını araştırıyorlar. Peki, Bu hafta sonu sınav var mı? 17-18 Aralık hangi sınavlar var? İşte ÖSYM SINAV TAKVİMİ!

Bu hafta sonu sınav var mı? 17-18 Aralık hangi sınav var? ÖSYM SINAV TAKVİMİ!

Hafta sonunun gelmesi ile birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri bu hafta sonu sınav olup olmadığı. Sınav hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar okul kapılarındaki yoğunluk sonrası hangi sınavın olduğunu araştırıyorlar. Peki, Bu hafta sonu sınav var mı? 17-18 Aralık hangi sınav var? İşte tüm merak edilenler...

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Bu pazar yani 18 Aralık 2022 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı düzenlenecek. Sınav 10:15'te başlayacak.

sınav 2

Bu pazar yine 18 Aralık 2022 tarihinde 2022-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yapılacak. Bu sınav da 10:15'te başlayacak.

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