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Bu hafta sonu sınav var mı? 23-24 Eylül'de ne sınavı var? ÖSYM ve MEB sınav takvimi

22.09.2023 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlar merak konusu oldu. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlı (MEB) sınavları genellikle hafta sonları gerçekleşiyor. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan sınavlara ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. Peki, Bu hafta sonu sınav var mı? 23-24 Eylül'de ne sınavı var?

Bu hafta sonu ne sınavı var, sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yıl içerisinde gerçekleştirilen üniversite, lise ya da özel kurumlar sınavlarına binlerce kişi katılım gösteriyor. Sınav tarihleri ÖSYM ve MEB sınav takvimi doğrultusunda belli oluyor. Peki, hafta sonu ne sınavı var? İşte detaylar...

HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2 tane sınav yapılacak. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-TUS 2. Dönem ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlar gerçekleştirilecek.

TUS

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-TUS 2. Dönem - 24.09.2023 10:15

STS Tıp

Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem - 24.09.2023 10:15

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ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023

TUS

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2023-TUS 2. Dönem 24.09.2023

STS Tıp

Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem 24.09.2023

GYS

İl Özel İdareleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birlikleri Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

2023-GYS 08.10.2023

DUS

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2023-DUS 2.Dönem 15.10.2023

STS Diş Hekimliği

Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2023-STS Diş Hekimliği 2.Dönem 15.10.2023

EUS

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2023-EUS 15.10.2023

STS Eczacılık

Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2023-STS Eczacılık 15.10.2023

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM TUS STS meb

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