Bu hafta sonu sınav var mı? 23-24 Eylül'de ne sınavı var? ÖSYM ve MEB sınav takvimi

Bu hafta sonu ne sınavı var, sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yıl içerisinde gerçekleştirilen üniversite, lise ya da özel kurumlar sınavlarına binlerce kişi katılım gösteriyor. Sınav tarihleri ÖSYM ve MEB sınav takvimi doğrultusunda belli oluyor. Peki, hafta sonu ne sınavı var? İşte detaylar...
Bu hafta sonu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2 tane sınav yapılacak. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-TUS 2. Dönem ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlar gerçekleştirilecek.
TUS
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-TUS 2. Dönem - 24.09.2023 10:15
STS Tıp
Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem - 24.09.2023 10:15
TUS
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2023-TUS 2. Dönem 24.09.2023
STS Tıp
Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem 24.09.2023
GYS
İl Özel İdareleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birlikleri Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı
2023-GYS 08.10.2023
DUS
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2023-DUS 2.Dönem 15.10.2023
STS Diş Hekimliği
Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2023-STS Diş Hekimliği 2.Dönem 15.10.2023
EUS
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2023-EUS 15.10.2023
STS Eczacılık
Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2023-STS Eczacılık 15.10.2023