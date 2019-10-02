Mynet Trend

Bu hastalık 7 mahallenin kabusu oldu! 'Yemek yerken dışlandım, otobüse alınmadım'

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 02.10.2019 18:17 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı 7 mahallede yaklaşık 150 vatandaşın hayatı "Balık pulu" hastalığı nedeniyle kabusa döndü. Duruma el atan Sağlık Bakanlığı, hastalık ile ilgili geliştirilen yerli ilacı vatandaşlara ücretsiz dağıttı. "Balık pulu" hastası Ahmet Gökçe, lokantalarda yemek yerken dışlandığını, bir keresinde otobüse alınmadığını söyledi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Çatalköprü, Gökgedik, Kayrak, Yukarı Bozkır, Osmancık, Dalbahçe ile Güney mahallelerinde yaşayan 150 kişi ’Balık pulu’ olarak bilinen iktiyozis hastalığı ile mücadele ediyor. Hastalığa yakalanan vatandaşlar ciltlerinin pul pul olması nedeniyle güneşe çıkamıyor. Soğuk ve tozlu ortamlardan uzak durmak durumunda kalan hastaların yaşamları da kabusa döndü. Duruma el atan Sağlık Bakanlığı hastalığın etkisini azaltan yerli ilacı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. İlaç hastalığın etkisini azaltarak bütün vücuda yayılmasının önüne geçiyor.

YEMEK YERKEN DIŞLANDI, OTOBÜSE BİLE ALINMADI

1951 yılında doğduğunu ve doğuştan beri hastalıkla boğuştuğunu belirten iktiyozis hastası Ahmet Gökçe, "Doğuştan beri çekiyorum. Cilt hastalığı nedeniyle askere bile almadılar. Hastalığımın bana bir zararı yok. Sadece soğukta cildimdeki çatlamalar artıyor. Çalışırken bana bir zorluğu olmuyor. Sıcakta ve soğukta biraz acıma yapıyor. Devletimizden Allah razı olsun ilaçlarımızı verdi. Dosyamızla gidip rapor aldık. Ardından da eczanelerden ilaçlarımızı temin ediyoruz" dedi.
Lokantalarda yemek yerken dışlandığını söyleyen Gökçe, bir keresinde İzmir’de otobüse alınmadığını belirtti.

Şarjdaki telefonuyla uyuyan kız canından oldu!Şarjdaki telefonuyla uyuyan kız canından oldu!

HASTALIĞINI ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hastalığı nedeniyle çocukken kendisiyle dalga geçildiğini belirten Hatice Dindar, "44 yaşındayım. Bende de doğuştan beri var. Doğduğumda rahatsızlık çok çektim. Çocukken bile benimle dalga geçenler oldu. Çok rahatsızlık çekiyorum. Cildimde, kolumda çatlaklıklar oluyor. Çok zorluk oluyor. Güneşten fazla etkilenmiyorum ama soğukta cildimde çatlamalar oluyor. Tedavimizin bulunmasını istiyoruz. İlaçlarımızı gönderdiler. Yetkililerden teşekkür ediyoruz. İlaçlarımız rahatlattı bizi. Allah’a çok dua ediyordum. Allah razı olsun. Bu kadarlık rahatsızlığımızı dindirdiler. Çok şükürler olsun" dedi.
İktiyozis hastası Dindar hastalığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Hastalıkla mücadele eden vatandaşlar tedavinin bulunması için çağrıda bulundu. (İHA)


44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Korkunç olay! Dikenli tellere takılıp yandıKorkunç olay! Dikenli tellere takılıp yandı
Antalya'da rekor! Antalya'da rekor!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa turgutlu balık pulu hastalığı

En Çok Okunan Trend Haberler

Olumsuz cevap alınca baltayla alıp oraya koştu!

Olumsuz cevap alınca baltayla alıp oraya koştu!

Tepki çeken fotoğrafın sırrı çözüldü

Tepki çeken fotoğrafın sırrı çözüldü

Yaşlı adam iki kişiyi böyle dolandırmış

Yaşlı adam iki kişiyi böyle dolandırmış

İstanbul'da halk otobüsünde alarm: Kimse inmesin, binmesin

İstanbul'da halk otobüsünde alarm: Kimse inmesin, binmesin

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD ordusu paylaştı! Saatte 10 bin kilometre hız yapıyor!

ABD ordusu paylaştı! Saatte 10 bin kilometre hız yapıyor!

Alkollü yakalanınca ruhsatını verip öyle bir şey yaptı ki...

Alkollü yakalanınca ruhsatını verip öyle bir şey yaptı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Valiye 'Yaya Geçidi Nöbeti' etkinliğinde araba çarpıyordu!

Valiye 'Yaya Geçidi Nöbeti' etkinliğinde araba çarpıyordu!

Korkunç olay! Dikenli tellere takılıp yandı

Korkunç olay! Dikenli tellere takılıp yandı

Antalya'da rekor!

Antalya'da rekor!

İki hastasına cinsel saldırıda bulunan ünlü jinekolog için karar verildi

İki hastasına cinsel saldırıda bulunan ünlü jinekolog için karar verildi

Gelinini öldüren kayınvalidenin savunması 'pes' dedirtti! Cezası belli oldu

Gelinini öldüren kayınvalidenin cezası belli oldu! Savunması pes dedirtti

Gelin arabası gibi süslenen otomobilde 74 kilo eroin ele geçirildi

Gelin arabası gibi süslenen otomobilde 74 kilo eroin ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.