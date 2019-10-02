Bu hastalık 7 mahallenin kabusu oldu! 'Yemek yerken dışlandım, otobüse alınmadım'

Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Çatalköprü, Gökgedik, Kayrak, Yukarı Bozkır, Osmancık, Dalbahçe ile Güney mahallelerinde yaşayan 150 kişi ’Balık pulu’ olarak bilinen iktiyozis hastalığı ile mücadele ediyor. Hastalığa yakalanan vatandaşlar ciltlerinin pul pul olması nedeniyle güneşe çıkamıyor. Soğuk ve tozlu ortamlardan uzak durmak durumunda kalan hastaların yaşamları da kabusa döndü. Duruma el atan Sağlık Bakanlığı hastalığın etkisini azaltan yerli ilacı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. İlaç hastalığın etkisini azaltarak bütün vücuda yayılmasının önüne geçiyor.

YEMEK YERKEN DIŞLANDI, OTOBÜSE BİLE ALINMADI

1951 yılında doğduğunu ve doğuştan beri hastalıkla boğuştuğunu belirten iktiyozis hastası Ahmet Gökçe, "Doğuştan beri çekiyorum. Cilt hastalığı nedeniyle askere bile almadılar. Hastalığımın bana bir zararı yok. Sadece soğukta cildimdeki çatlamalar artıyor. Çalışırken bana bir zorluğu olmuyor. Sıcakta ve soğukta biraz acıma yapıyor. Devletimizden Allah razı olsun ilaçlarımızı verdi. Dosyamızla gidip rapor aldık. Ardından da eczanelerden ilaçlarımızı temin ediyoruz" dedi.

Lokantalarda yemek yerken dışlandığını söyleyen Gökçe, bir keresinde İzmir’de otobüse alınmadığını belirtti.