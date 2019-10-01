Mynet Trend

Şarjdaki telefonuyla uyuyan kız canından oldu!

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 01.10.2019 12:12 | Son Güncelleme

Kazakistan'da şarja taktığı telefonu yastığına koyarak uyuyan 14 yaşındaki kız, telefonun patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Olay Almatı şehrinin yakınlarındaki Bastobe adlı köyde meydana geldi. Akıllı telefonunda müzik dinleyen 14 yaşındaki Alua Abzalbek, telefonu şarja taktı ve yastığın üzerine koyarak uykuya daldı. Kızlarının sabah odadan çıkmamasından şüphelenerek içeri giren ebevenleri, Abzalbek'in kafasından yaralanmış halde olduğunu ve hareket etmediğini gördü. Durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Yapılan incelemede şarjdaki telefonun aşırı ısınması sonucu patladığı, genç kızın kafasından yaralandığı ve hayatını kaybettiği belirlendi. (DHA)

PARTNEROnu bir de makyajsız görünOnu bir de makyajsız görün
Pes dedirten görüntü!Pes dedirten görüntü!
Bacakları ters doğan kaplumbağanın yürümesini sağladıBacakları ters doğan kaplumbağanın yürümesini sağladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kazakistan telefon şarj

En Çok Okunan Trend Haberler

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...

Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...

Karın ağrısı şikayetiyle ameliyata alınmıştı! '17 yıllık doktorum, böylesini görmedim'

Karın ağrısı şikayetiyle ameliyata alınmıştı! '17 yıllık doktorum, böylesini görmedim'

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kız öğrenciye dayak! Sosyal medyada tepki yağdı

Kız öğrenciye dayak! Sosyal medyada tepki yağdı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her şeyden habersiz yol kenarında oturuyordu...

Her şeyden habersiz yol kenarında oturuyordu...

Rezaletin böylesi! Sokağın ortasında iç çamaşırını indirip...

Rezaletin böylesi! Sokağın ortasında iç çamaşırını indirip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kamerayı fark edince... Pes dedirten görüntü

Pes dedirten görüntü!

Bacakları ters doğan kaplumbağanın yürümesini sağladı

Bacakları ters doğan kaplumbağanın yürümesini sağladı

Dehşet anları kamerada: Yolcular takla atan minibüsten yola savruldu

Korkunç kaza! Yolcular, yola fırladı

Trabzon'da alkollü sürücü, anne ve kızını böyle ezdi

Dehşet anları kamerada! Alkollü sürücü, anne ve kızını ezdi

Antalya'da paraşütün ipleri kopunca 750 metreden denize böyle düştüler

İpler koptu! 750 metrede korku dolu anlar

Havada panik anları: Uçağın motor kapağı açıldı

Yolcu uçağında korku dolu anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.