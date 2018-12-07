Bu havada Gökçeada’ya gidilir mi? Neden olmasın!

Türkiye’nin en büyük adası: İmroz

Kulağınızı tırmaladı değil mi bir yerlerden tanıdık geldi. Rüzgarın aşkla sardığı, Türkiye’nin en büyük adası olan Gökçeada’ya merhaba deyin. Kim inanır ki bu adanın bir zamanlar sürgün adası olduğuna.

Şimdilerde ise büyük şehirlerde nefes almakta güçlük çekenlerin gizli kalmış cenneti. Zamanla birlikte devirlerde gelişiyor elbet 1970 yılında İmroz artık Gökçeada olmuştu. 92 kilometrelik sahil şeridi ile eşsiz koyları olan Gökçeada’nın huzur arayanların durağı olması zaten kaçınılmaz bir durumdu. Bilen bilir elbet gündoğumu nasıl ki Nemrut dağından izlenirse batışı da en güzel İmroz’dan izlenir.

Gökçeada / İmroz ‘a nasıl gidilir?

9000 nüfusa sahip Çanakkale’ye bağlı Gökçeada’ya Kabatepe’den arabalı feribot seferleri düzenleniyor. Bu seferler ortalama 80 dakika sürüyor sefer saatleri mevsimlere göre değişiyor hatta fırtınalı havalarda iptal bile oluyorlar o sebeple yola çıkmadan ufak bir araştırma yapmanızı öneririm.

Ada bir hayli büyük olduğu için mutlaka araçla gidin. Yolcu360‘tan bir araç kiralayarak dilerseniz İstanbul’dan dilerseniz başka bir şehirden Kabatepe’ye rahatlıkla ulaşabilirsiniz.