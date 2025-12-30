BU İŞ PSİKOLOJİ İŞİ! YARALI PARMAĞI KES VE 3 TAKVİYE YAP...

Ligin devre arasında lider giren Galatasaray transferler için kalan son 2 Şampiyonlar Ligi mücadelelerinden alınacak sonuçları bekleyeceğini söyledi. Bu da demek oluyor ki 28 Ocak tarihindeki Manchester City deplasmanı bittiği an sonuçlara göre harekat başlayacak. Ama bu doğru bir fikir mi tartışılır. O zaman kadar rakibin Fenerbahçe büyük ihtimal 2 transferi açıklayacak ya da söz kesecek. Rakibin özellikle sükseli transferler açıklarsa bunun altında kalındığı hissiyatı taraftarda psikolojik bir yaraya neden olabilir. Örnek veriyorum Fenerbahçe Sörloth ve Nkunku gibi isimlerden birini indirdi. Bir de kanat ya da orta alana bir takviye yaptığı an bu olay Cimbom'un başını ağrıtabilir. Bir an evvel reçete hazırlanmalı. Hastalık belirlenmeli ve tedavi yöntemleri üzerine adımlar atılmalı...

Takımdaki eksikler ya da sorunlara gelirsek bana göre öncelikle bir temizlik şart. İlk olarak Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'den çıkılması şart. Artık verim alamadığınız isimlerden acaba olur mu gibi yumuşatıcı cümleler duymak yerine yaralı parmağı kesip atmak lazım. Bazen de bu gerekir! Öte yandan orta alana Lemina'nın önüne ya da dengi bir isim alabilirseniz çok iyi olur. Kanat içinde bir hareketlilik olmasını bekliyorum. Sane, Barış ve Yunus'a bir rotasyon ismi daha katılabilir. Dar alanda inceci, savunma arkası koşusu da olan bir oyuncu katılırsa Okan Buruk'un eli çok rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Öyle aman aman 5-6 isim değil de kaliteli 2-3 topçu getirilmeli ve artık vedalaşılması gerekilen isimlerle yollar ayrılmalı.

MANŞETLERİ SÜSLEYEN TAKIM! FENERBAHÇE...

Son günlerin manşetleri süsleyen takımlarından Fenerbahçe'de gündem çok hızlı. Belli ki teknik ekip ve yönetim kurulu devre arasına iyi hazırlanmış. İsimler birden bire gündemimize girdi ve bir şekilde hepsinde bir aşamaya da gelindi. Musaba için işin bittiği söyleniyor. Ocak itibariyle açıklanacaktır. Ligin dikkat çeken isimlerinden biri olmasıyla birlikte teknik direktör Tedesco'nun onu rotasyon için değil de direkt 11 için düşündüğü haberleri geliyor. Bu da çok değerli. Demek ki hoca çok iyi analiz etmiş ve istemiş. Yönetim de serbest kalma bedeli karşılığında aldı ve kadrosuna kattı.

SÖRLOTH MU? TAM İSABET...

Öte yandan gündeme gelen isimlerden en büyüğü ise tabii ki Sörloth... Trabzonspor'dan da tanıdığmız Norveçli için söylenecek çok söz yok aslında. Nokta atışı bir iş olur. Ama tabii ciddi bir maliyeti de yok değil. 35 milyon euro bonservis ve yıllık 12 milyon euro'dan 4 yıllık sözleşme olsa 80-90 milyon euroluk bir paket. Gerçi Osimhen'e de verilen paralar düşünülünce demek ki artık bu seviyeleri konuşabilir hale gelmişiz demektir. Bir kıyastan ziyade bu paraların telafuz edilmesi anlamında söylüyorum tabii ki bunu. Muazzam, tam isabet bir topçu olur Sörloth. En-Nesyri'nin bitiriş eksikliği ile Duran'ın bir var bir yok olmasının önüne geçecek bir şey olur.

SAKIN! İKİSİ APAYRI İSİMLER...

Bir de gelelim Nkunku meselesine. Tedesco'nun eski öğrencisi. Onu dünyada ondan daha iyi tanıyan biri yoktur diye düşünüyorum. Ama şöyle bir algı oluştu ki bu çok yanlış. Sörloth olmazsa Nkunku gibi... Asla bu şekilde düşünülemez. İkisi apayrı özellikle isimler. Hatta biri belki de net bir 9 bil değil. Nkunku daha çok forvetin arkasında gezgin oyuncu veya bir kanat gibi düşünülebilir. Hatta orta alanda topla dikine kat edebilen dinamik bir oyuncu olarak da görebiliriz. Fakat asla net bir santrafordur denilemez. Büyük hata olur! Sörloth ise tam aksine net bir santrafor. Pivot olur, duvar olur, havadan iyidir, yerden nefistir, koşusu iyidir e daha ne olsun... Karar yönetimin...