Mynet Trend

YAZARLAR

Nilgün Arabacı

Yazarın Diğer Yazıları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Köşe Yazıları

Mutfaktaki sessiz tehlike: İşlenmiş gıdalar

Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün içinde koştururken bazı durumlarda çoğu zaman pratik seçeneklere yöneliyoruz. Paketli atıştırmalıklar, hazır soslar, dondurulmuş ürünler, 'iki dakikada hazır' öğünler… Hepsi hayatı kolaylaştırıyor gibi görünüyor. Ama kolay olan her şey, beden için de faydalı mı?

Nilgün Arabacı

İşlenmiş gıdalar, raf ömrünü uzatmak, tadını artırmak ya da daha cazip hale getirmek için çeşitli işlemlerden geçirilen bir ton üründen oluşuyor. İçerik listesine baktığınızda anlamakta zorlandığınız uzun isimler, katkı maddeleri, koruyucular ve ilave şekerler çoğu zaman bu ürünlerin vazgeçilmez bir parçası. Sorun şu ki, bu içerikler zamanla vücudun dengesini bozup zorlayabiliyor.

KİLO ARTIŞI, İNSÜLİN, TANSİYON VE DAHA FAZLASI

Aşırı tuz, gizli şeker ve doymuş yağ oranı yüksek besinler; kilo artışından insülin direncine, tansiyon problemlerinden bağırsak dengesine kadar pek çok alanda olumsuz etki yaratabiliyor. Üstelik işlenmiş gıdalar genellikle lif açısından fakir. Bu da hem sindirimi hem de tokluk hissini etkiliyor. Yani bir paket ürün kısa süreli doyuruyor ama uzun vadede daha fazla yeme isteği doğurabiliyor.

Belki de en önemli nokta şu ki işlenmiş gıdalar, zamanla damak tadımızı değiştiriyor. Gerçek yiyeceklerin doğal tadı daha 'yetersiz' gelmeye başlıyor. Oysa vücudumuz, en iyi bildiği yakıtı, yani mümkün olduğunca doğal ve az işlem görmüş besinleri tercih etmek ister.

Mutfaktaki sessiz tehlike: İşlenmiş gıdalar 1

BU HER ZAMAN MÜMKÜN DEĞİL

Elbette hayatın temposunda tamamen kusursuz beslenmek kolay değil ama küçük değişiklikler büyük fark yaratabilir. Paketli bir atıştırmalık yerine bir avuç çiğ kuruyemiş tercih etmek, hazır sos yerine ev yapımı bir karışım hazırlamak, haftada birkaç öğünü daha sade ve doğal planlamak… Bunlar ulaşılmaz hedefler değil. Denedikçe faydasını göreceksiniz.

Sağlıklı beslenme, yasaklar listesi yapmak değil, bilinçli seçimler yapabilmekten geçiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 milyon TL'ye ulaştı! Gençler sokağa döküldü2 milyon TL'ye ulaştı! Gençler sokağa döküldü
Karada olup, karayolu olmayan tek köy!Karada olup, karayolu olmayan tek köy!

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Yazarlarımız

Nilgün Arabacı

Nilgün Arabacı

Mutfaktaki sessiz tehlike: İşlenmiş gıdalar Son yazıları İncele

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.