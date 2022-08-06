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"Bu işte onların parmağı var!" Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır hakkındaki gerçekleri canlı yayında açıkladı!

06.08.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonun sona ermesiyle aktif hakemlik kariyerine nokta koyan ve spor yorumculuğuna başlayan Fırat Aydınus, İstanbulspor - Trabzonspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bordo - mavili takım için Barcelona benzetmesini yapan Aydınus, kendisi gibi hakemliği bırakan Cüneyt Çakır için dikkat çeken ifadeler kullandı. Fırat Aydınus, "Geçen sene 8 Mart operasyonu adı altında lanse edilen ve bu işte parmağı olanlara karşı Cüneyt Çakır'ın bir kırgınlığı vardı." dedi.

"Bu işte onların parmağı var!" Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır hakkındaki gerçekleri canlı yayında açıkladı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunun sona ermesinin ardından aktif hakemlik kariyerine nokta koyan Fırat Aydınus, spor yorumculuğuna başlamıştı. İstanbulspor - Trabzonspor maçı sonrasında ilk kez ekran karşısına çıkan Aydınus, bordo - mavili takımın aldığı 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi. Fırat Aydınus öte yandan tıpkı kendisi gibi hakemliği bırakan Cüneyt Çakır hakkında önemli yorumlarda bulundu.

Eski hakem Aydınus, Cüneyt Çakır'ın ve kendisinin bazı kırgınlığının olduğunu, ilerleyen günlerde daha detaylı açıklamalar yapacağını TV 8,5'ta belirtti.

İŞTE FIRAT AYDINUS'UN YORUMLARI;

"CÜNEYT ÇAKIR'IN KIRGINLIĞI VAR"

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"Geçen sene 8 Mart operasyonu adı altında lanse edilen ve bu işte parmağı olanlara karşı bir kırgınlık vardı. Bu kişiler Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupası'na gitmesine engel oldu. Bu açık. Bundan sonraki aşamada yaklaşık birkaç gün önce maç yönetti. Ondan önce UEFA koşusu yaptı. TFF Merkez Hakem Kurulu belli olduktan sonra seminere çıktı. 2 gün sonra da hakemliği bıraktı."

[RMV-10]

"CÜNEYT ÇAKIR'A NE SÖYLENDİ?"

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"Cüneyt Çakır'ın kendimi buna hazırlıyorum demesi bende soru işareti bıraktı. Hakemlere belli konularda baskı yapıldı mı? Bu çok önemli. Alper Ulusoy'un VAR kadrosuna geçmesindeki nedenler neler? Cüneyt Çakır'a ne söylendi? Böyle bir karar alınıyorsa, bizim değerimize bir jübile maçı yapılmalı. Cüneyt Çakır'ın 2023 Ağustos'una kadar sözleşmesi vardı."

"BENCE UEFA'DA BİLE EĞİTİM VERİR"

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"Bırakma isteği tercihiyle olabilir ama baktığımda alt kademelerdeki hakemlerle ilgilenmesi çok güzel. Ben inanıyorum ki UEFA'da da eğitim verebilecek kapasiteye sahip bir isim. Türk halkı olarak kendisine teşekkür etmemiz gerekiyor."

"AVRUPA'DA DEVAM ETMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

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"İnsan düşündüğü zaman soru işaretleri oluyor ama bu soru işaretleri cevabını bulur. Cüneyt Çakır UEFA yetkileriyle görüşmüştür 'ben bırakıyorum' diye. Türkiye'de bırakırsa Avrupa'da devam etmesi söz konusu değil. Türkiye'de hakemler için yapılan operasyondan dolayı Katar yolu onun için kesildi. Türkiye'de bıraktığı için Avrupa'da devam etmesi imkansız."

"İLERLEYEN GÜNLERDE DAHA DETAYLI ANLATACAĞIM"

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"Cüneyt Çakır'ın aldığı karar kendisi için hayırlı olsun. Eğer aldırılma söz konusu ise onu aldırana da hayırlı olsun. Cüneyt Çakır'ın nasıl kırgınlıkları var ise benim de var bazı kişilere. İlerleyen günlerde daha detaylı anlatacağım."

"BARCELONA'YA BENZETİYORUM"

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"İlk haftalar takımların sistem olarak oturması çok zordur. İstanbulspor sadece iki oyuncu alması, mütevazi bir takım görüntüsünde. Normalde Süper Lig'e çıkan takımlar sil baştan yaparlar ama onlar öyle yapmadı. Trabzonspor'u, çarkın dişlileri değişse bile sistemin çalışmaya devam ettiği Barcelona'ya benzetiyorum. Sistem olarak alışagelmiş bir sistemde oynuyorlar. Oyuncular çok nokta atışı olmuş. Süper Lig'de bu sezon Trabzonspor en güçlü aday yine. Maç iki takımın sportmence, hakem için zor olacak bir süreç geçmedi. Güvene dayalı bir ortam oluşmalı. Erce Kardeşler'in Trabzonspor'da olmasından dolayı kardeşi Arda Kardeşler Trabzonspor maçlarına atanmıyordu. Bizim bu durumu atlatmamız lazım artık."

"CORNELIUS BİÇİLMİŞ KAFTAN"

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Trabzonspor'un en büyük gol silahı Cornelius. Trabzonspor için biçilmiş kaftan. Süper Kupa maçında da aynı şekilde kalitesini gösterdi. Trabzonspor adına bu senenin en önemli oyuncularından bir tanesi olacak. Larsen ile birlikte. Abdullah Avcı duran toptan hiç gol yemeyen bir takım olduğunu söyledi İstanbulspor'un. Bu pozisyonlara çalışılmış ve iki gol de duran toptan atılmış."

"ARDA KARDEŞLER'İ TEBRİK EDERİM"

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"Siopis'in eliyle faul yaptığı pozisyon: Bu pozisyon hakem için çok zordur. Hakem ayağa bakar. Bu kadar yakınsanız pozisyonda kaçırabilirsiniz. Bunu hakemin görmesi ve sarı kartı vermesi çok önemli. Arda Kardeşler onu kendi yakalayabildiyse tebrik edilebilecek bir sarı kart."


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