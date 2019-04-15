Yapılan araştırmalara göre üşengeçlik kişinin zeki olduğunun göstergesidir. Bu bulguya inanır ya da inanmazsınız ama bu dünyada tembellikte büyük bir marka olmaya değer insanlar var. İşte internet ortamında dolaşan, adeta "üşengeçlikte son nokta" dedirten birbirinden komik görüntüler...

Bu kadar da üşengeçlik olmaz dedirten komik fotoğraflar

Market arabasını yerine koymak 1 saniyesini alırdı ama görünen o ki onu bile yapmaya üşeniyor insan...

Bu çocuk üşengeçlikten mi oradan sarkıyor yoksa yer bulamadığından mı anlamak imkansız!

Bunu daha bu çocuktan başka deneyen var mıdır acaba?

İnsanlar tembellik diyor ona göre zeka örneği

Sandalye almış ama kutusundan bile çıkarmaya üşenmiş! O zaman niye para verdin kardeş?

Kız arkadaşının doğum günü için pasta yapmaya karar vermiş ama onu bile yapmaya üşenmiş! İşte yeni trend olabilecek hareket: Pasta karşım kutusuna mum kondurmak

Ailede bu kadar tembel olup, şu yumurtaları kutusundan çıkarmadan buzdolabına yerleştiren biri mutlaka vardır.

"Ayakta sıra bekleyeceğime terliklerim beklesin" diyenler burada mı?

Yani paketi o kadar açana kadar tam açsan aslında daha kolay yemek yersin arkadaşım, yanlış mıyız?

Etiketi koparmak yerine o kısma kadar yiyip bırakmak bir başarı hikayesi adeta!

İşte hemen hemen her evde yaşanan o komik durum. Bitmiş tuvalet kağıdı rulosunu çöpe atıp yenisi takmak yerine sadece yenisini kullanmak sadece üşengeçlikte son noktaya varmış insanlara mahsus bir şey galiba...

Yerleri silmeye çok üşenince, temizlediği için değil de gerçekten ıslak olduğu için müşterileri uyaran bu kişiyi tebrik ediyoruz! En azından sizin can sağlığınızı düşünüyor.

Ellerini kullanmaya üşeniyor ama yemeye asla üşenmiyor! İlginç...

8. Belki arabanın içi sıcaktır, bilemeyiz...