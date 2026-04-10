Bu kadar fark hiç olmamıştı! Galatasaray kar açıkladı, Fenerbahçe'nin zararı dudak uçuklattı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yansıyan 8 aylık finansal veriler, Süper Lig’in üç büyük kulübünün gelir-gider dengesinde dikkat çekici bir tabloyu ortaya koydu. Galatasaray, aynı dönemde kâr açıklarken; Beşiktaş ve Fenerbahçe zarar bildirdi.

Galatasaray: 734 milyon TL kâr

Beşiktaş: 146 milyon TL zarar

Fenerbahçe: 1 milyar 158 milyon 420 bin TL zarar

BORÇLARDAKİ DEĞİŞİM DE DİKKAT ÇEKTİ

31 Mayıs 2025 ile 28 Şubat 2026 arasındaki toplam borç değişimleri de kulüplerin mali yapısındaki farklı yönelimleri gözler önüne serdi. Bu süreçte Galatasaray borçlarını azaltırken, Beşiktaş ve Fenerbahçe’de artış yaşandı.

Beşiktaş: 15.6 milyar TL’den 22 milyar TL’ye yükseldi

Fenerbahçe: 16.8 milyar TL’den 23.9 milyar TL’ye yükseldi

Galatasaray: 29.4 milyar TL’den 25.6 milyar TL’ye geriledi

FİNANSAL MAKAS AÇILIYOR

Açıklanan veriler, üç büyükler arasında finansal dengelerin giderek farklılaştığını ortaya koydu. Galatasaray borç azaltma eğilimiyle pozitif ayrışırken, Beşiktaş ve Fenerbahçe’de borç yükünün artması dikkat çekti.