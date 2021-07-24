Bu kadar olmaz! İrem Derici'den hayranlarına şok eden tehdit: Döveceğim...

İrem Derici, geniş kitlelerin karşısına ilk kez fenomen yarışma "O Ses Türkiye" sayesinde çıktı. Yarışmada kayda değer bir başarı elde edemese de hemen ardından çıkardığı ilk albümüyle yavaş yavaş adını duyurmaya başladı. Azmi ve çalışkanlığı sayesinde "En İyi Çıkış Yapan Solist" ödüllerini bir bir toplayan İrem Derici, sadece 2-3 yıl sonra o ödül törenlerinin yıldızı olarak sahne performansı sergiler hale geldi. Yeteneği kadar deli dolu kişiliğiyle de öne çıkan ünlü şarkıcı, Instagram'da da bu tavrını sürdürdü ve hayli büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. Şu anda tam 7.4 milyon Instagram takipçisi olan ünlü şarkıcı, gün boyu paylaşım yaparak hayranlarını gülmekten kırıp geçiriyor. Ama ne olduysa oldu, dün sinirini takipçilerinden çıkarmayı seçti.

Garip tehdit

Aşılamanın hızlanması ve normalleşmeye birlikte konserler de başladı. Böylece, İrem Derici de çok özlediği sahnelere döndü ve eylüldeki büyük Harbiye konserine hazırlanmaya başladı. Ama bu durum İrem Derici'de biraz strese yol açmış gibi görünüyor.

Evinin darmadağınık halini paylaşan İrem Derici, "Sinirim geçmiyor, civarlarda olan varsa gelsin, döveceğim." diyerek takipçilerini şoka soktu.

