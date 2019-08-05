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Bu kadarına da pes! İçerisini görünce neye uğradığını şaşırdı

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 05.08.2019 09:55 | Son Güncelleme

Küvetli yatak odalarından çift klozetli banyolara; bir emlakçının karşılaştığı birbirinden ilginç daireler sizleri hayrete düşürecek!

Bu kadarına da pes! İçerisini görünce neye uğradığını şaşırdı

Her gün pek çok ev gezen emlakçılar, her çeşit zevke hitap eden daire tasarımıyla karşı karşıya gelebiliyor. Böyle durumlarda şaşkınlığını gizleyemeyen ve bu değişik evleri nasıl kiralayacağını kara kara düşünüyor. Bu emlakçılardan biri olan ABD’li Venessa Van Winkle internette ilginç tasarıma sahip evlerin paylaşılmaya başlanmasının ardından karşılaştığı ‘değişik’ daireleri Facebook’ta paylaşmaya karar vermiş.

'EN KÖTÜSÜNÜ SEÇMEME YARDIM EDİN'

Winkle, kişisel Facebook sayfasında paylaştığı ilginç daireler için şu ifadeleri kullandı: “Bir emlakçı olarak çok fazla garip ve şaşırtıcı şey gördüm… Bunlar diğer emlakçı arkadaşlarımın da benimle paylaştıkları. Oylayarak en kötüsünü seçmeme yardım edin!”

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