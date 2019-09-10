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Bu kadarına pes! Hırsızlar bakın ne çaldı

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 10.09.2019 13:51 | Son Güncelleme

Aydın’da hırsızlar bir evin önce demir kapısı ile pencerenin demir korkuluklarını çaldı ardından evi soydu. Evde yeterli miktarda kıymetli eşya bulamayan hırsızlar, balyoz ve çekiçleri eve monte edilmiş sıhhi tesisatı da kırıp çaldılar. Mahalledeki önlenemeyen hırsızlık olayları nedeniyle birçok vatandaş can güvenliğinden de endişe edip evlerini terk etmeye başladı.

İlginç olay İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi 16 sokak üzerindeki 22 numaralı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ev sahibini takibe alan bir grup hırsız ya da hırsızlar önce evin penceresindeki demir parmaklığı çelik halatla kamyona bağlayıp söktüler. Ardından eve giren hırsızlar evde para edecek ne varsa hırsızlık amacıyla getirdikleri kamyona yüklediler. Evde para edecek malzemeyi az bulan hırsızlar bu defa çekiç ve balyozlarla evin sıhhi tesisatını da kırıp çaldılar. Azılı hırsızlar bununla da yetinmeyip müstakil evin demirde olan bahçe kapısını da söküp gittiler. Saatlerce süren hırsızlık olayına kimsenin ev sahibinin ziyareti tamamlayıp eve dönmesi ile ortaya çıktı.

"BELDEDE EN BÜYÜK SORUN HIRSIZLIK OLDU"

Hayatında ilk defa böylesine garip bir hırsızlık olayı ile karşılaştığını belirten Oğuz Alp, yaşadıklarına adeta isyan etti. Çalınan eşyalar bir yana evde ciddi boyutta hasar oluştuğunu ve evinin oturulamaz hale geldiğini belirten Oğuz Alp, “Daha önce defalarca hırsızlık olayı yaşandı. Ancak böylesi akla hayale gelecek gibi değil. Hırsızlar kamyonla geliyor. Önce pencerenin demir korkuluklarını çelik halatla kamyona bağlayıp demir korkuluğu söküyorlar. Ardından eve girip evin kapısını içten patlatıp yanaştırdıkları kamyona işlerine yarayacak ne varsa yükleyip götürüyorlar. Evde para edecek fazla malzeme bulamamışlar sanırım çekiç ve balyozlarla evin sıhhi tesisatını da söküp götürüyorlar. Keşke benden para isteselerdi de evimi bu hale getirmeselerdi” diye dert yandı.

Defalarca emniyete gidip şikayetçi olmalarına rağmen mahalledeki hırsızlık olaylarının bir türlü önlenemediğini belirten Oğuz Alp, Acarlar’daki en büyük sıkıntının hırsızlık olayları olduğunu belirtti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın hırsızlık

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