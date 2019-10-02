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Bu kadınlar saçlarını boyamıyor! Beyazları ile gayet mutlular

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 02.10.2019 13:48 | Son Güncelleme

Saçlar bir kadının en güzel aksesuarlarından biridir. Saçlarını renkten renge ve modelden modele sokan kadınlar kadar saçlarda doğallıktan yana olan kadınlarda mevcuttur. Birazdan göreceğiniz kadınlar da tam olarak böyle. İşte beyazlayan saçlarıyla gurur duyan ve saçlarındaki grileri sevinçle sergileyip boyaya karşı olan o kadınlar...

Gri, gümüş ve platin rengi saçlar bir süredir moda trendi haline gelmişti. İster seviyor olun, ister sadece soluk bir görüntü olduğunu düşünün, etkileyici olduğunu inkar edemezsiniz. Fakat profesyonelce boyanmış saçlardan daha etkileyici olan, kadınların masal sayfalarından çıktıkları gibi görünmesini sağlayan doğal gri saçlardır.

Dünyada giderek daha fazla sayıda kadın saç boyamama trendini arttırıyor ve doğal gri saçlarıyla gurur duymayı tercih ediyorlar. Gri renge hayran bırakan bu popüler hareketin önemli bir faktörü, gümüş buklelerini gösterdiklerinde ne kadar güzel ve şık kadınlar olabileceklerini gösteren bir grup olan Grombre topluluğu.

Böylece, kendiniz için gri renklerin harika bir renk olduğunu görebilirsiniz, işte saçlarıyla olduğu gibi gurur duyan şık kadınların en güzel örnekleri. Bu kadınlar, saçlarını boyamayı düşünmek bile istemiyorlar. İşte o gri saçlarıyla barışık olan kadınlar...

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