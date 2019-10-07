Vegan beslenme temelli leziz kafe: Bu kafede hayvan ürünleri kullanılmıyor!

Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümünden mezun olan Miray Yerliyurt, yaklaşık on yıl uluslararası şirketlerde dijital pazarlama alanında çalıştı. Yoğun iş temposu sağlıksız beslenme alışkanlıklarıyla birleşince sık hasta olmaya ve kendini yorgun hissetmeye başlayan Yerliyurt, sağlığını geri kazanmak için araştırmalar yaparken vegan beslenmeyle tanıştı. Türkiye’nin meyve, sebze çeşitliliği, yemek kültürümüzde büyük bir yere sahip olan baklagiller ve kuru yemişler de vegan olmasına imkân sağladı.

VEGAN BESLENME NEDİR?

Vegan beslenmede, kişiler bazı bitki bazlı yiyecek ve içeceklere odaklanır ve tüm hayvansal ürünleri tüketmeyi reddeder. Vegan beslenmenin amacı ise tüm canlı varlıkların kullanımını ortadan kaldırmak. Vejetaryenler süt ve yumurta tüketirken, veganlar hayvanların yan ürünlerini tüketmezler. Et, balık, süt ürünleri gibi besinler yerine, sebze, meyve ve tahıllar ile beslenir.

YUMURTA YERİNE MUZ, ET YERİNE BAKLAGİL KULLANIYOR

Vegan olan veya olmayan herkesin sevgiyle karşılanacağı, lezzetli yemeklerin yendiği bir buluşma noktası oluşturmak için harekete geçen Yerliyurt, Good Call Cafe’yi açarak Bursa’da bir ilke imza attı. Yerliyurt, menüsünü oluştururken alıştığımız tatlardan uzaklaşmadan besleyici ve lezzetli tarifler kullanarak misafirlerin gönlünü kazandı. Hayvani ürünler kullanmadan lezzetli ve sağlıklı yiyecekler hazırlayan Yerliyurt, kahvelerinde badem, fındık ya da Hindistan cevizi sütü kullanırken, tatlılarda yumurta yerine muz, köfte, burger ve dönerinde ise et yerine sebze ve baklagiller kullanıyor.