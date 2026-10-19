Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Tip 2 diyabet riski yüzde 28 daha yüksek

Bazı insanların kan grupları, belirli hastalıklara yakalanma ihtimaliyle bağlantılı olabilir. Bilim insanlarının incelediği yüzlerce ilişki arasında yalnızca biri güçlü kanıtlarla öne çıktı. Araştırmada dikkat çeken bu bağlantının, günlük yaşam alışkanlıklarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Tip 2 diyabet riski yüzde 28 daha yüksek
Çiğdem Berfin Sevinç

2024 yılında yayımlanan kapsamlı bir araştırma incelemesine göre, B kan grubuna sahip kişilerde tip 2 diyabet riski, B dışındaki kan gruplarına kıyasla ortalama yüzde 28 daha yüksek olabilir. Bu ilişki hem B Rh pozitif hem de B Rh negatif kan grupları için geçerli.

Çin Tıp Üniversitesi'ne bağlı Shengjing Hastanesi'nden epidemiyolog Fang-Hua Liu ve ekibinin yürüttüğü araştırmada, kan grupları ile çeşitli sağlık sorunları arasındaki bağlantılar değerlendirildi.

Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Tip 2 diyabet riski yüzde 28 daha yüksek 1

Araştırmacılar, önceki çalışmaları bir araya getiren 51 sistematik derlemeyi ve bu derlemelerde incelenen 270 farklı ilişkiyi analiz etti. Sonuçlar, kan grubu ile hastalık riski arasındaki bağlantıların çoğunun güçlü bilimsel kanıtlarla desteklenmediğini gösterdi.

Ancak B kan grubu ile tip 2 diyabet riski arasındaki ilişki, en güçlü kanıt düzeyine ulaşan tek bağlantı oldu.

Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Tip 2 diyabet riski yüzde 28 daha yüksek 2

KAN GRUBU DİYABET RİSKİNİ TEK BAŞINA BELİRLEMİYOR

Kan grupları, alyuvarların yüzeyinde bulunan veya bulunmayan antijenlere göre belirleniyor. A, B, AB ve 0 olmak üzere dört temel ABO kan grubu bulunuyor. Rh faktörü ise kan grubunun pozitif ya da negatif olarak sınıflandırılmasını sağlıyor.

Bilim insanları, bu farklılıkların bazı hastalıklara yatkınlıkla ilişkili olabileceğini uzun süredir araştırıyor. Ancak B kan grubu ile tip 2 diyabet arasındaki bağlantının neden ortaya çıktığı henüz kesin olarak bilinmiyor.

2025 yılında yayımlanan bir çalışma, bağırsak mikrobiyotasının bu ilişkide rol oynayabileceğine işaret etti. Bununla birlikte, olası mekanizmanın anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.

Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Tip 2 diyabet riski yüzde 28 daha yüksek 3

BESLENME VE YAŞAM TARZI DAHA ÖNEMLİ

Araştırmada dikkat çeken yüzde 28'lik risk artışı, diyabet gelişiminde rol oynayan diğer faktörlerle karşılaştırıldığında daha sınırlı kalıyor.

Bilimsel çalışmalarda, her gün 50 gram işlenmiş et tüketiminin tip 2 diyabet riskinde yüzde 37 artışla ilişkili olduğu bildirildi. Hareketsiz yaşam tarzının da riski önemli ölçüde artırabildiği belirtiliyor. Fazla kilo ise tip 2 diyabetin bilinen en önemli risk faktörleri arasında yer alıyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tanıtım tarihi belli oldu: 9.000 mAh batarya ve 185 Hz ekran!Tanıtım tarihi belli oldu: 9.000 mAh batarya ve 185 Hz ekran!
O seri beklenenden erken gelebilir! Ama önemli bir belirsizlik varO seri beklenenden erken gelebilir! Ama önemli bir belirsizlik var

Anahtar Kelimeler:
diyabet hasta kan grubu tip 2 diyabet ab kan grubu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

İstanbul'daki lüks AVM'de Klodya Medina protestosu

İstanbul'daki lüks AVM'de Klodya Medina protestosu

Meğer Hacıosmanoğlu Montella'ya talimat vermiş! "Onu milli takıma almayacaksın"

Meğer Hacıosmanoğlu Montella'ya talimat vermiş! "Onu milli takıma almayacaksın"

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf!

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf!

Doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Otomatik fatura ödeyenler dikkat! Ek masraflar gözden kaçıyor

Otomatik fatura ödeyenler dikkat! Ek masraflar gözden kaçıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.