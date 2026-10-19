Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Tip 2 diyabet riski yüzde 28 daha yüksek

2024 yılında yayımlanan kapsamlı bir araştırma incelemesine göre, B kan grubuna sahip kişilerde tip 2 diyabet riski, B dışındaki kan gruplarına kıyasla ortalama yüzde 28 daha yüksek olabilir. Bu ilişki hem B Rh pozitif hem de B Rh negatif kan grupları için geçerli.

Çin Tıp Üniversitesi'ne bağlı Shengjing Hastanesi'nden epidemiyolog Fang-Hua Liu ve ekibinin yürüttüğü araştırmada, kan grupları ile çeşitli sağlık sorunları arasındaki bağlantılar değerlendirildi.

Araştırmacılar, önceki çalışmaları bir araya getiren 51 sistematik derlemeyi ve bu derlemelerde incelenen 270 farklı ilişkiyi analiz etti. Sonuçlar, kan grubu ile hastalık riski arasındaki bağlantıların çoğunun güçlü bilimsel kanıtlarla desteklenmediğini gösterdi.

Ancak B kan grubu ile tip 2 diyabet riski arasındaki ilişki, en güçlü kanıt düzeyine ulaşan tek bağlantı oldu.

KAN GRUBU DİYABET RİSKİNİ TEK BAŞINA BELİRLEMİYOR

Kan grupları, alyuvarların yüzeyinde bulunan veya bulunmayan antijenlere göre belirleniyor. A, B, AB ve 0 olmak üzere dört temel ABO kan grubu bulunuyor. Rh faktörü ise kan grubunun pozitif ya da negatif olarak sınıflandırılmasını sağlıyor.

Bilim insanları, bu farklılıkların bazı hastalıklara yatkınlıkla ilişkili olabileceğini uzun süredir araştırıyor. Ancak B kan grubu ile tip 2 diyabet arasındaki bağlantının neden ortaya çıktığı henüz kesin olarak bilinmiyor.

2025 yılında yayımlanan bir çalışma, bağırsak mikrobiyotasının bu ilişkide rol oynayabileceğine işaret etti. Bununla birlikte, olası mekanizmanın anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.

BESLENME VE YAŞAM TARZI DAHA ÖNEMLİ

Araştırmada dikkat çeken yüzde 28'lik risk artışı, diyabet gelişiminde rol oynayan diğer faktörlerle karşılaştırıldığında daha sınırlı kalıyor.

Bilimsel çalışmalarda, her gün 50 gram işlenmiş et tüketiminin tip 2 diyabet riskinde yüzde 37 artışla ilişkili olduğu bildirildi. Hareketsiz yaşam tarzının da riski önemli ölçüde artırabildiği belirtiliyor. Fazla kilo ise tip 2 diyabetin bilinen en önemli risk faktörleri arasında yer alıyor.