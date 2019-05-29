Bu kentte sahur tahinli pide ile yapılıyor

Tahinli pide, Karaman'da susatmadığı ve tok tuttuğuna inanıldığı için özellikle sahur sofralarında tercih ediliyor. Sadece Ramazan'a özel yapılan pideler, kargo ile Türkiye'nin pek çok yerine ve Karamanlıların yoğun olarak yaşadığı bazı Avrupa ülkelerine de gönderiliyor.

Kentte 37 yıldır fırıncılık yapan Zekeriya Güven, yaptığı açıklamada Ramazan'ın Karaman'da tahinlinin beklendiği bir ay olduğunu söyledi. Ay boyunca birçok fırının müşterileri için tahinli pide yaptığını anlatan Güven, "Fırınlarda öğlene kadar tahinli pide yapılır. Çünkü tahinli pişerken fırının belli bir sıcaklıkta olması lazım. Bu mesleğe 1982'de başladım. Yapmasını ustalarımdan öğrendim. Onlar da ustalarından öğrenmiş. Kaç yıldır yapıldığı tam olarak bilinmiyor ama nesilden nesile geçen bir gelenek." diye konuştu.

Tahinli pide yapmanın ustalık istediğini belirten Güven, şöyle devam etti:

"Tahinli pidenin hamuru farklı yoğrulur. Usta sabahın erken saatinde gelerek önce hamuru yoğurur, dinlenmeye bırakır. Mayalanması gerekir. Sonra tezgahımızın üzerine büyük bir hamur açarız. Üzerine tahin, tereyağ ve isteğe göre karıştırılacak malzemeleri koyar karıştırırız. Bunu tekrar dinlenmeye alırız. Bir saat dinlendikten sonra küçük bezeler haline getiririz. Tekrar dinlenmeye alırız. Sonra ustamız bu bezeyi pide gibi açar ve fırında odun ateşinde kısık ateşte pişirir. Ateş fazla olursa dışı kızarır, içi pişmez. Biz böyle gördük."