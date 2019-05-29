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Bu kentte sahur tahinli pide ile yapılıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 29.05.2019 09:09 | Son Güncelleme

Karaman'da fırıncılar tarafından un, tahin ve tereyağıyla hazırlandıktan sonra odun ateşinde yavaş yavaş pişirilen tahinli pide, Ramazan boyunca özellikle sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Bu kentte sahur tahinli pide ile yapılıyor

Tahinli pide, Karaman'da susatmadığı ve tok tuttuğuna inanıldığı için özellikle sahur sofralarında tercih ediliyor. Sadece Ramazan'a özel yapılan pideler, kargo ile Türkiye'nin pek çok yerine ve Karamanlıların yoğun olarak yaşadığı bazı Avrupa ülkelerine de gönderiliyor.

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Kentte 37 yıldır fırıncılık yapan Zekeriya Güven, yaptığı açıklamada Ramazan'ın Karaman'da tahinlinin beklendiği bir ay olduğunu söyledi. Ay boyunca birçok fırının müşterileri için tahinli pide yaptığını anlatan Güven, "Fırınlarda öğlene kadar tahinli pide yapılır. Çünkü tahinli pişerken fırının belli bir sıcaklıkta olması lazım. Bu mesleğe 1982'de başladım. Yapmasını ustalarımdan öğrendim. Onlar da ustalarından öğrenmiş. Kaç yıldır yapıldığı tam olarak bilinmiyor ama nesilden nesile geçen bir gelenek." diye konuştu.

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Tahinli pide yapmanın ustalık istediğini belirten Güven, şöyle devam etti:

"Tahinli pidenin hamuru farklı yoğrulur. Usta sabahın erken saatinde gelerek önce hamuru yoğurur, dinlenmeye bırakır. Mayalanması gerekir. Sonra tezgahımızın üzerine büyük bir hamur açarız. Üzerine tahin, tereyağ ve isteğe göre karıştırılacak malzemeleri koyar karıştırırız. Bunu tekrar dinlenmeye alırız. Bir saat dinlendikten sonra küçük bezeler haline getiririz. Tekrar dinlenmeye alırız. Sonra ustamız bu bezeyi pide gibi açar ve fırında odun ateşinde kısık ateşte pişirir. Ateş fazla olursa dışı kızarır, içi pişmez. Biz böyle gördük."

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Talep olursa pideleri tepside de pişirebildiklerini, ancak bunların genellikle elektrikli veya doğal gazlı fırınlarda yapıldığını aktaran Güven, "Onun lezzeti odun ateşinde pişeni tutmaz. İçine farklı olarak isteğe göre pudra şekeri, ceviz, kişniş gibi malzemeler katılabilir." dedi.

"Bizim tahinli pidemiz hem ince hem gevrektir"

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Güven, Karaman'da tahinlinin en çok sahurda tüketildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ramazan'da her eve mutlaka birkaç tahinli pide girer. Özellikle sahurda çok tüketilir. Bu artık bir gelenek haline gelmiştir, hatta halk arasında 'Her gün bir tahinli tok tutar' diye bir söylemimiz bile var. Şimdi artık teknoloji gelişti, ulaşım çok hızlı. İnsanlar ülkemizin her yerinden sipariş edebiliyor. Avrupa ülkelerinde yaşayan çok sayıda Karamanlı hemşehrimiz Ramazan'da tahinli siparişi veriyor, kargoyla gönderiyoruz. Önceki gün İzmir'e bir koli gönderdik. Kendisini tanımıyoruz, adresimizi internetten bulmuş. Karaman'da yapılan tahinli başka yerlerde yapılanlardan farklıdır. Bizim tahinli pidemiz hem ince hem gevrektir."

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Fırına tahinli siparişi vermeye gelen Halil Pehlivan da Ramazan'da tahinli pideyi severek tükettiklerini belirterek, "Hazır olanı aldığımız gibi malzemelerini getirip yaptırıyoruz da. Yemezsek olmaz. Mutlaka sahurda soframızda olacak. Sağlıklı, besleyici, acıktırmaz. Yurt dışındaki akrabalarımıza bile hediye olarak göndeririz." ifadelerini kullandı.

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