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Bu kez bir seyyah değil onu özleyen annesi kitap yazdı

22.09.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Gülveren Bektaş, işinden istifa ederek ülke ülke gezen kızını özlediği dönem kaleme aldığı duygularını kitapta topladı - Gülveren Bektaş: - "Kızım yurt dışına giderken iletişim kurmak, görüntülü görüşebilmek için bana bilgisayar gönderdi. Altmış yaşımda bilgisayar kullanmayı öğrendim. Tüm yaşadıklarımı, endişelerimi, üzüntülerimi ve duygularımı bilgisayarda yazmaya başladım. Bir gün bunların kitap olacağı hiç aklıma gelmezdi" - "Kızımı deliler gibi özlediğim için bir gün bana 'Anne gelsene yanıma ben Hindistan'dayım' dedi. 'Kızım sen delirdin mi?' dedim ama gözüm öyle kararmıştı ki yol bilmeden, dil bilmeden tek başıma Hindistan'a gittim. Akla ve hayale gelmeyecek güzel şeyler yaşadım. İşte kitabın içinde bunlar var"

ÜMİT CEYLAN - Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Gülveren Bektaş, işinden istifa ederek ülke ülke gezen kızını özlediği dönem kaleme aldığı duygularını kitapta topladı.

"Evimize Bomba Düştü Kızım Nepal'e Gidiyor" adlı 189 sayfalık kitabı yayımlanan 70 yaşındaki Bektaş, ilçede düzenlediği imza gününde okurlarıyla buluştu.

Bektaş, AA muhabirine, 11 yıl önce kızı Süphan Feyza Bektaş'ın ani bir kararla İstanbul'daki işinden istifa ederek ülke ülke gezmeye başladığını, her şeyini geride bırakarak yurt dışına giden kızının bu ani kararının kendisini çok endişelendirdiğini ifade etti.

Günlerce kızının neden gittiğini sorguladığını ve kendisine büyük bir özlem duyduğunu anlatan Bektaş, "Kızım yurt dışına giderken daha sağlıklı iletişim kurmak, görüntülü görüşebilmek için bana bilgisayar gönderdi. Altmış yaşımda bilgisayar kullanmayı öğrendim. Tüm yaşadıklarımı, endişelerimi, üzüntülerimi ve duygularımı bilgisayarda yazmaya başladım. Bir gün bunların kitap olacağı hiç aklıma gelmezdi." diye konuştu.

- "Yol bilmeden, dil bilmeden tek başıma Hindistan'a gittim"

Bir arkadaşının tavsiyesi ile yazdıklarını yayınevine gönderdiğini söyleyen Bektaş, şöyle devam etti:

"Gönderdiğim yayınevinin yazı işleri müdürü yazılarımı çok beğendi ve böylece kitap ortaya çıkmış oldu. Kitabımın kahramanı kızım Süphan. Ben kızımı deliler gibi özlediğim için bir gün bana 'Anne gelsene yanıma ben Hindistan'dayım' dedi. 'Kızım sen delirdin mi?' dedim ama gözüm öyle kararmıştı ki yol bilmeden, dil bilmeden tek başıma Hindistan'a gittim. Akla ve hayale gelmeyecek güzel şeyler yaşadım. İşte kitabın içinde bunlar var."

- "Kendi hayatımızı yaşarken bunun bir de anne baba kısmı var"

Otuzdan fazla ülkeyi gezdikten sonra Bafra'ya yerleşerek dedesine ait binayı kafeterya haline getirip annesiyle işleten 45 yaşındaki Süphan Feyza Bektaş ise 2009 yılından 2016 yılına kadar seyyah olarak yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Çalışırken de kısa seyahatlere çıkıyordum bir süre sonra bu bana yetmemeye başladı ve işi gücü ve her şeyi bırakıp kendimi o seyahatlerin içinde buldum. En uzun seyahatim hiç dönmeden yedi ay sırt çantasıyla Asya'da geçti. Annem Türkiye'yi tamamen terk ediyorum zannetmişti. 'Kızım gitti, asla dönmeyecek' psikolojisindeydi ve annem bir kitap yazdı ben ona duygu ve seyahat kitabı diyorum çünkü fark ettim ki aslında kendi hayatımızı yaşarken bunun bir de anne baba kısmı var. Seyahat ederken işin bu tarafını hiç düşünmüyorsunuz oysaki burada anne ve babada birtakım duygular oluşuyor, sizin yaptığınız eylemler onları çok etkiliyor. Annemde öyle bir duygu yoğunluğu oluşmuş ki ona kitap yazdırdı."

Seyahatteyken annesinin duygularını kaleme aldığını bilmediğini ifade eden Bektaş, "Evimize Bomba Düştü Kızım Nepal'e Gidiyor" kitabının, başından sonuna bağı hiç kopmayan sürükleyici bir kitap olduğunu, annesiyle gurur duyduğunu ifade etti.

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