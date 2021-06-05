Bu kez çocuk eğitimi tartışması çıktı! Eser ve Berfu Yenenler'in atışmaları bitmiyor: "Yalan söylüyor..."

Ünlü sunucu ve oyuncu Eser Yenenler, neredeyse 16 yıldır ekranlarda olan bir isim. Ancak herkes onu "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programının ilk versiyonuyla tanıdı. Ekibin takım kaptanlarından biri ve sunucusu olan Eser Yenenler, bu özelliklerini daha sonraki işlerinde de taşıdı. Programdan arkadaşları Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'la "3 Adam"ı sunan ve yine lider pozisyonunda olan Eser Yenenler, daha sonra kendi showlarını sunmaya başladı. Tüm bu başarıları elde ederken özel hayatında ise hep bir şeyler eksik kaldı. Nihayet, o eksiği 2015 Miss Turkey güzellerinden Berfu Yenenler'le tamamladı. Kısa süre içinde evlenmeye karar veren Yenenler çifti, çok geçmeden ilk çocukları Kuzey'e, geçtiğimiz ay da Mete'ye kavuştu. Eğlenceli aile hayatlarına dair paylaşımlar sayesinde de büyük bir takipçi kitlesi edindiler. Özellikle birbirleriyle tatlı sert atışmaları herkesi çok eğlendirmeye başladı. Bugün de, "çocuk eğitimi" tartışması çıktı.

"Annen yalan söylüyor"

Yenenler ailesi, yaz boyu Çeşme'de kiraladıkları villada kalacak. Ama tatil modunun da normaldeki ev modlarından pek farkı yok. Didişmelere tam gaz devam eden çift, bu kez Kuzey'in çikolata isteği yüzünden atıştı. Berfu Yenenler, "Çikolataların hepsini baban yemiş." diyerek Kuzey'i yatıştırmaya çalışsa da Eser Yenenler, "Annen yalan söylüyor." diyerek bu çabayı boşa çıkardı. Berfu Yenenler ise, "Çocuk eğitiminde bir numara." diyerek eşine tatlı sert bir biçimde takıldı.



