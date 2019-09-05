Bu kuyumcuya 'altın' almaya gelen ‘ekmek’ alıp çıkıyor

Korgan ilçesinde yaşayan esnaf Ali Subaşı, yurt dışında çalıştıktan sonra memleketinde kuyumcu dükkanı açtı. Bir süre sonra kuyumcu dükkanı bitişiğine hem ticaret amaçlı hem de fırında gece çalışıldığı için kuyumcu dükkanına bir nebze bekçi olur düşüncesiyle ekmek fırınını hizmete soktu. Bir süre işleri bu şekilde devam eden Subaşı, yaklaşık 5 yıl önce iki dükkan arasındaki duvarı ortadan kaldırarak birleştirdi. ‘Kuyumcuda neden ekmek satılmasın’ diyerek bu işe koyulan Subaşı, zamanında fırın için aldığı ruhsatların iptal olmaması için farklı bir fırından aldığı ekmekleri kuyumcu dükkanının raflarında satıyor. Bazı vatandaşların döviz bozdurmak için girdiği, sonrasında ekmek de alarak çıktığı kuyumcu dükkanı görenleri şaşırtırken, ilçe halkı ise bu duruma alıştığını belirtiyor.

'KUYUMCUDA NEDEN SATILMASIN?'



Ali Subaşı’nın oğlu Hasan Subaşı, yaklaşık 30 yıl önce hem fırıncı ustalarına iş kaynağı olsun hem de kendilerine ait kuyumcu dükkanına bir nebze bekçi olsun diye ekmek yoğurmaya başladıklarını söyledi. Yaklaşık 5 yıl önce yapılan tadilat ile artık ekmeklerin kuyumcu dükkanındaki raflarda yerini aldığını ifade eden Subaşı, “Yaklaşık 5 yıl önce dükkanımızda bir tadilat düşündüğümüzde babamız, kuyumcu ile fırın arasındaki duvarı kaldırmak istediğini söyledi. Görüyoruz ki piyasada ekmek markette çeşitli malzemeler ile satılıyor, büfelerde alkol ile satılabiliyor, kuyumcuda neden satılmasın dedi ve biz olmaz desek de babamız hayata geçirdi” dedi.