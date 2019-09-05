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Bu kuyumcuya 'altın' almaya gelen ‘ekmek’ alıp çıkıyor

leyla.kader leyla.kader
EKONOMİ  | 05.09.2019 09:37 | Son Güncelleme

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir kuyumcu dükkanının vitrininde altın ziynet eşyaları ile birlikte ‘ekmek’ satılması görenlere hayrete düşürüyor. Bazı vatandaşlar, döviz bozdurmak için girdikleri kuyumcudan ekmek de alıp öyle ayrılıyor.

Korgan ilçesinde yaşayan esnaf Ali Subaşı, yurt dışında çalıştıktan sonra memleketinde kuyumcu dükkanı açtı. Bir süre sonra kuyumcu dükkanı bitişiğine hem ticaret amaçlı hem de fırında gece çalışıldığı için kuyumcu dükkanına bir nebze bekçi olur düşüncesiyle ekmek fırınını hizmete soktu. Bir süre işleri bu şekilde devam eden Subaşı, yaklaşık 5 yıl önce iki dükkan arasındaki duvarı ortadan kaldırarak birleştirdi. ‘Kuyumcuda neden ekmek satılmasın’ diyerek bu işe koyulan Subaşı, zamanında fırın için aldığı ruhsatların iptal olmaması için farklı bir fırından aldığı ekmekleri kuyumcu dükkanının raflarında satıyor. Bazı vatandaşların döviz bozdurmak için girdiği, sonrasında ekmek de alarak çıktığı kuyumcu dükkanı görenleri şaşırtırken, ilçe halkı ise bu duruma alıştığını belirtiyor.

'KUYUMCUDA NEDEN SATILMASIN?'

Ali Subaşı’nın oğlu Hasan Subaşı, yaklaşık 30 yıl önce hem fırıncı ustalarına iş kaynağı olsun hem de kendilerine ait kuyumcu dükkanına bir nebze bekçi olsun diye ekmek yoğurmaya başladıklarını söyledi. Yaklaşık 5 yıl önce yapılan tadilat ile artık ekmeklerin kuyumcu dükkanındaki raflarda yerini aldığını ifade eden Subaşı, “Yaklaşık 5 yıl önce dükkanımızda bir tadilat düşündüğümüzde babamız, kuyumcu ile fırın arasındaki duvarı kaldırmak istediğini söyledi. Görüyoruz ki piyasada ekmek markette çeşitli malzemeler ile satılıyor, büfelerde alkol ile satılabiliyor, kuyumcuda neden satılmasın dedi ve biz olmaz desek de babamız hayata geçirdi” dedi.

'İLGİ ÇOK FAZLA, İKİSİ DE OLMAZSA OLMAZIMIZ'

“Aslında şu anda çok farklı ilgi görüyoruz. Bu olay bizi de memnun ediyor” diyen Hasan Subaşı, “Yaklaşık 5 yıldır ekmek üretimi yapmıyoruz ama inşallah en kısa sürede biraz daha kendimizi yenileyerek üretime geçmeyi düşünüyoruz. Biz babamıza olmaz dediğimizde renklerinin bile aynı olduğunu söyledi. Ekmek satmaktaki amacımız yine bu mesleği baba mesleği olarak görüyoruz ve önceden alınmış olan belgeler ve ruhsatların yani kazanılmış haklarımızın zayi olmaması için dışarıdan ekmek alıp satıyoruz. İkisi de bizim olmazsa olmazımız, ikisini de yere düşüremeyiz” ifadelerini kullandı.

'ÖNCEDEN ALINMIŞ FIRIN RUHSATINI ZİYAN ETMEK İSTEMİYOR'

Ali Subaşı’nın oğullarından Şaban Subaşı da, “Kuyumcu ile fırın birlikte olmasının sebebi babamızın fikridir. Babam zor şartlar altında çalışmış ve kazanılmış olan hakkı sürdürmek istiyor. Bu yüzden de fırıncılığı da bırakamıyoruz. Daha önce iki iş yerinin arasında duvar vardı ve o zaman iki kişinin beklemesi gerekiyordu. O duvar kalktığında bir kişi idare edebiliyor. Korgan ilçemiz küçük ve kalabalık olmadığından bu şekilde idare ediyoruz” şeklinde konuştu.

'FOTOĞRAF ÇEKİYORLAR, EKMEK ALIP DÖVİZ BOZDURUYORLAR'

Yurt dışından gelenlerin gördükleri manzara karşısında adeta şoke olduklarını söyleyen Şaban Subaşı, “Aracı ile geçenler duraksayıp yeniden bakıyor. Altın ile ekmeğin bir arada olmasına şaşırıyorlar ve durup fotoğraf çekiyorlar. Ekmek alıp döviz dahi bozduruyorlar. Bize geri dönüşler hep olumlu, kimisine göre ekmek, kimisine göre de altın değerlidir. Altın almaya gelen bazen ekmek alıyor” diyerek, ilgiden memnun olduklarını ifade etti.
Vatandaşlar ve çevredekiler ise artık bu duruma alıştıklarını, hem ekmek hem de takı alışverişlerini aynı yerden yaptıklarını söylediler. Vatandaşlar, kuyumcuda ekmek satışını ilk defa görenlerin oldukça garipsediğini de belirttiler.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
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