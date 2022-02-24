Bu lezzetle sabahları çakı gibi uyanacaksınız: Nefis kahveler demlemek için bu tüyoları kaçırmayın!

Günün her anını güzelleştiren ve sevilen içeceklerden biri olan kahve, iyi bir demleme yöntemiyle daha lezzetli hale geliyor. Taze taze demlediğiniz kahvenizi daha lezzetli hale getirecek tüyoları öğrenmek ister misiniz? İster makinede ister french press yöntemiyle yapın bu tüyolarla kendiniz ve sevdikleriniz için en lezzetli kahveyi siz demleyeceksiniz!

KAHVEYİ ÇEKİRDEK OLARAK SATIN ALIN

Kahve çekirdeklerini demlenmeden hemen önce öğütmek, lezzetli bir kahve için ilk kurallardan biri. Önceden öğütülmüş kahve çekirdekleri özel aromanın kaybolmasına neden olabilir. Bu nedenle işinizi şansa bırakmayıp demlemeden önce yeterli miktarda bütün kahve çekirdeğini öğütücüyle çekmelisiniz.

ÖĞÜTÜCÜ SEÇİMİNE DİKKAT EDİN

Kahve demlemede en önemli araçlardan biri öğütücü. Kahve çekirdeklerini eşit boyda öğüten hassas bir öğütücü kullanarak her çekirdekten eşit aromanın çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca kahvenizin türüne göre çekirdeklerin boyutuna da dikkat etmelisiniz. Çünkü espresso için ince, filtre kahve için daha kalın öğütme işlemi gerekiyor.

ÖLÇEK KULLANMAYI İHMAL ETMEYİN

Kahvenizi lezzetli hale getirmek için miktar ayarlarken hacim yerine ağırlık ölçmeyi denemelisiniz. En kesin sonuç için kahveyi ölçü kabı kullanmak iyi bir seçim olacak.

FİLTRELENMİŞ TAZE SU KULLANIN

Hangi çeşit olursa olsun lezzetli bir kahvenin yaklaşık %98,5’ini sadece sudan oluşuyor. Haliyle suyun lezzeti kahvenin aromasını doğrudan etkiliyor. Kullandığınız suyun tadı kötü ise kahveniz de büyük ihtimalle lezzetsiz olacak. Bu nedenle filtrelenmiş ve taze su kullanarak kahvenizin lezzetini artırabilirsiniz.

SU SICAKLIĞINA DİKKAT EDİN

Aşırı sıcak ve aşırı soğuk su sıcaklığı kahve çekirdeklerinden acı bir tat çıkmasına neden olabilir. Su sıcaklığının 90 ile 96 derece aralığında olması kahvenizin tam kıvamında demlenmesi için yeterli. Demleme işlemi sırasında termometre kullanarak su sıcaklığını kontrol edebilirsiniz.

TÜM ÇEKİRDEKLERİN ISLANDIĞINDAN EMİN OLUN

Kahvenizi french press yöntemi ile demlerken yavaş hareketlerle karıştırarak tüm çekirdeklerin su ile temas etmesini sağlayabilirsiniz. Kısa ve hafif karıştırma kahvenin aromasını ortaya çıkarıyor. Karıştırma işlemini yaparken tahta kaşık kullanmaya dikkat etmelisiniz.



