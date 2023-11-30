Bu maçın her dakikasına kitap yazılır! 34 dakikada eski takımına hattrick yapan Joao Mario, ikinci yarıda kabusu yaşadı!

Eski İnterli Joao Mario Benfica formasıyla eski takımı İnter’e karşı 34. dakikada hattrick yaptı ve tarihi bir performansa imza attı. Mücadelenin ikinci yarısında Inter tarihi bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-3 bitirdi. Joao Mario'nun bu tarihi performansı galibiyetle taçlanmamış oldu.

YALNIZCA 34 DAKİKADA OLDU

Bu sezon devler liginde henüz mağlup olmayan Inter'in ağlarını 34 dakikada 3 kere sarsan Joao Mario, eski takımına adeta acımadı. İlk yarıyı 3-0 önde bitiren Benfica ikinci yarı kabusu yaşadı.

INTER GERİ DÖNDÜ!

D Grubu’nda Inter, deplasmanda Benfica’ya karşı ilk yarıda 3-0 geri düştüğü maçta sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.

İkinci yarıya iyi başlayan Inter, Marko Arnavutovic, Davide Frattesi ve Alexis Sanchez ile cevap verdi ve mücadele 3-3 sona erdi. Portekiz ekibi aldığı 1 puanın ardından grupta ilk kez puanla tanışırken, daha önce gruptan çıkmaya hak kazanan Inter ise puanını 11 yaptı.





