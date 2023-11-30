SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Bu maçın her dakikasına kitap yazılır! 34 dakikada eski takımına hattrick yapan Joao Mario, ikinci yarıda kabusu yaşadı!

Bu maçın her dakikasına kitap yazılır! 34 dakikada eski takımına hattrick yapan Joao Mario, ikinci yarıda kabusu yaşadı!

30.11.2023 08:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde puanı olmayan Benfica, namağlup Inter’i 34 dakikada 3’ledi. Benfica'nın 3 golünü de tecrübeli oyuncu Joao Mario kaydetti.

Bu maçın her dakikasına kitap yazılır! 34 dakikada eski takımına hattrick yapan Joao Mario, ikinci yarıda kabusu yaşadı!
Joao Mario

Joao Mario

POR Portekiz
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Eski İnterli Joao Mario Benfica formasıyla eski takımı İnter’e karşı 34. dakikada hattrick yaptı ve tarihi bir performansa imza attı. Mücadelenin ikinci yarısında Inter tarihi bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-3 bitirdi. Joao Mario'nun bu tarihi performansı galibiyetle taçlanmamış oldu.

YALNIZCA 34 DAKİKADA OLDU

5533338_20231129t201708z-420642539-up1ejbt1kchbi-rtrmadp-3-soccerchampionsslbintreport_ls-s

Bu sezon devler liginde henüz mağlup olmayan Inter'in ağlarını 34 dakikada 3 kere sarsan Joao Mario, eski takımına adeta acımadı. İlk yarıyı 3-0 önde bitiren Benfica ikinci yarı kabusu yaşadı.

INTER GERİ DÖNDÜ!

6567b5dc86b24a443446d40d

D Grubu’nda Inter, deplasmanda Benfica’ya karşı ilk yarıda 3-0 geri düştüğü maçta sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.

İkinci yarıya iyi başlayan Inter, Marko Arnavutovic, Davide Frattesi ve Alexis Sanchez ile cevap verdi ve mücadele 3-3 sona erdi. Portekiz ekibi aldığı 1 puanın ardından grupta ilk kez puanla tanışırken, daha önce gruptan çıkmaya hak kazanan Inter ise puanını 11 yaptı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Cehenneme gideceklerini biliyoruz''''Cehenneme gideceklerini biliyoruz''
Altay Bayındır, yedek kulübesinden koştu geldi!Altay Bayındır, yedek kulübesinden koştu geldi!
Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!
Anahtar Kelimeler:
Internazionale benfica joao mario şampiyonlar ligi Devler Ligi sezon iyet
En Çok Okunan Haberler
Ateşkes 1 gün daha uzatıldı! İsrail ve Hamas'tan peş peşe açıklamalar

Ateşkes 1 gün daha uzatıldı! İsrail ve Hamas'tan peş peşe açıklamalar

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Emekli zammında herkesin beklediği veri!

Emekli zammında herkesin beklediği veri!

Galatasaray, gruptan nasıl çıkar?

Galatasaray, gruptan nasıl çıkar?

Galatasaray'ın grubunda sürpriz skor!

Galatasaray'ın grubunda sürpriz skor!

Icardi'nin attığı gol 18 kamerayla incelenip edilip iptal edildi...

Icardi'nin attığı gol 18 kamerayla incelenip edilip iptal edildi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Lüks araçtan Türk çıktı! Dubai'deki evini gezdirdi

Lüks araçtan Türk çıktı! Dubai'deki evini gezdirdi

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.