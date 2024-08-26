Bu maçta yok yok! 3 penaltı, 1 kırmızı kart, 9 sarı kart... Alex de Souza'nın ekibi Antalyaspor Hatayspor karşısında 2-0'dan döndü

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Tam 5 golün kaydedildiği maç müthiş bir mücadeleye sahne olurken kazanan 3-2'lik skorla Antalyaspor oldu.

İLK YARIDA 2 PENALTI

Karşılaşmada Hatayspor, 26 ve 32. dakikada biri penaltıdan olmak üzere Carlos Strandberg'in golleriyle 2-0 öne geçti. Antalyaspor'da Ramzi Safuri, 44. dakikada penaltı atışından yararlanamadı ve devreye 2-0 girildi.

KIRMIZI KART ÇIKTI

İkinci yarının başı 51. dakikada konuk ekip Hatayspor'da Kilama direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

2-0'DAN GERİ DÖNDÜLER

10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını artıran Antalyaspor, 60. dakikada Thalisson Kelven ve 66. dakikada Moussa Djenepo'nun golleriyle skora denge getirdi.

Son dakikalarda penaltı kazanan Antalyaspor'da Samudio 90+4'te topu ağlarla gönderdi ve takımını 3-2 öne geçirdi.

9 SARI KART

Öte yandan 3 penaltı ve 1 kırmızı kartın yanı sıra karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan 9 kez de sarı kartına başvurdu.