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  4. Bu maçta yok yok! 3 penaltı, 1 kırmızı kart, 9 sarı kart... Alex de Souza'nın ekibi Antalyaspor Hatayspor karşısında 2-0'dan döndü

Bu maçta yok yok! 3 penaltı, 1 kırmızı kart, 9 sarı kart... Alex de Souza'nın ekibi Antalyaspor Hatayspor karşısında 2-0'dan döndü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.08.2024 00:06
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Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Antalyaspor-Hatayspor maçı uzun yıllar unutulmayacak bir mücadeleye sahne oldu. Tam 5 golün atıldığı maçta Alex'in öğrencileri 2-0'dan dönerken maçta 3 penaltı, 1 kırmızı kart, 9 da sarı kart çıktı. İşte detaylar...

Bu maçta yok yok! 3 penaltı, 1 kırmızı kart, 9 sarı kart... Alex de Souza'nın ekibi Antalyaspor Hatayspor karşısında 2-0'dan döndü

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Tam 5 golün kaydedildiği maç müthiş bir mücadeleye sahne olurken kazanan 3-2'lik skorla Antalyaspor oldu.

İLK YARIDA 2 PENALTI

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Karşılaşmada Hatayspor, 26 ve 32. dakikada biri penaltıdan olmak üzere Carlos Strandberg'in golleriyle 2-0 öne geçti. Antalyaspor'da Ramzi Safuri, 44. dakikada penaltı atışından yararlanamadı ve devreye 2-0 girildi.

KIRMIZI KART ÇIKTI

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İkinci yarının başı 51. dakikada konuk ekip Hatayspor'da Kilama direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

2-0'DAN GERİ DÖNDÜLER

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10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını artıran Antalyaspor, 60. dakikada Thalisson Kelven ve 66. dakikada Moussa Djenepo'nun golleriyle skora denge getirdi.

Son dakikalarda penaltı kazanan Antalyaspor'da Samudio 90+4'te topu ağlarla gönderdi ve takımını 3-2 öne geçirdi.

9 SARI KART

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Öte yandan 3 penaltı ve 1 kırmızı kartın yanı sıra karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan 9 kez de sarı kartına başvurdu.

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