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Bu masanın nasıl yapıldığına inanamayacaksınız!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
YAŞAM  | 11.08.2019 03:31 | Son Güncelleme

Fransız tasarım markası 3 GJB 17; klasik otomobil parçalarını topluyor, hasarlı kısımlarını onarıyor ve çağdaş mobilyalara dönüştürüyor.

İleri dönüşüm prensibiyle yaratılan pek çok mobilya tasarımına şahit olduk. Hurdaya çıkmış bisiklet parçalarından ya da LEGO şeklinde imal edilmiş şişe kapaklarından yapılan mobilyaların yanı sıra ısıyla şekillendirilmiş atık plastikleri mobilyalarda bağlantı ve dolgu malzemesi olarak kullanmak da çarpıcı fikirler olarak akıllara kazındı. 3 GJB 17 markasıyla adını duyuran bir mobilya tasarımcısı ise klasik otomobil parçalarından çok şık mobilyalar tasarlıyor.

ESTETİK GÖRÜNÜMLERİYLE HERKESİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Klasik otomobiller, estetik görünümleriyle otomobil tutkunu olmayanların bile ilgisini çekebilen araçlar. Ne yazık ki bu araçları çalışır durumda kalmasını sağlamak da kolay değil. Çoğu hurdalıkta ya da arsalarda çürümeye terk ediliyor. Peki onları hayatın içinde tutmanın başka yolları da olabilir mi? Öyle görünüyor ki bu mümkün. Özel mobilyalar üreten Fransız tasarım atölyesi 3 GJB 17, bunun en güzel örneklerini veriyor.

HEYKEL GİBİ MOBİLYALAR

3 GJB 17’nin mobilya yaparken izlediği adımlara gelelim. Eski otomobil parçalarını alıyor, onları onararak görünümlerini eski haline getiriyor ve heykel gibi mobilyalara dönüştürüyor. Plaka kısmına da kendi marka ismini ekliyor. Porsche veya Mercedes-Benz bagaj kapaklarından aerodinamik masalar, Volkswagen minibüsünden bar ve Rolls-Royce bagajından kanepe tasarlamış.

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Anahtar Kelimeler:
mobilya klasik otomobil parçaları masa

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