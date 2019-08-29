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Bu meyveyi çok az kişi biliyor! En önemli özelliği hızlı bir şekilde yağ yakması

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 29.08.2019 09:27 | Son Güncelleme

Yaban mersini ile aynı aileden olan kekreyemiş, vitamin yönünden oldukça zengin bir meyve. En önemli özelliği ise yağ yaktırıcı etkisi! Bilmeyenler için saklı kalmış mucize hakkında en özel bilgileri sizlerle paylaşıyoruz...

Bu meyveyi çok az kişi biliyor! En önemli özelliği hızlı bir şekilde yağ yakması

Kırmızı, minik taneli vitamin deposu kekreyemiş, oldukça faydalı bir kaynak ancak bu zamana kadar pek bilinirliği olmamış ne yazık ki.

2014 yılında İsveç'te yapılan bir araştırma sonucunda kekreyemişin zayıflamada olan etkisi ortaya kondu.

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Kekreyemiş için Lund Üniversitesi'nde araştırma gerçekleştirildi. Çalışmayı Karin Berger ve Lovisa Heyman yönetti.

Araştırmada deney fareleri iki gruba ayrıldı. İlk gruptaki fareler az yağlı besinlerle, ikinci gruptaki fareler ise daha fazla yağlı besinlerle beslendi. Fazla yağlı besinlerle beslenen fareler bir süre sonra farklı gruplara ayrıldı. Bu grubun bir kısmına kekreyemiş bir kısmına da ahududu verildi. Diğer grubu ise bu tarz ürünler verilmedi.

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Grupların beslenmeleri 3 ay boyunca takip edildi. Araştırmanın sonucunda kekreyemiş verilen grubun en iyi sonuçları verdiği ortaya kondu. Yüksek yağla beslenmelerine karşın grupta hiçbir şekilde kilo artışı olmadı. Üstelik kan şekeri ve insülin seviyelerinde iyileşme meydana geldi.

Kekreyemişin içinde bulunan polifenol adlı antioksidan maddesi insan sağlığını neredeyse sigortalıyor.

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