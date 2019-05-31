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Bu mezarlıkta ölüler gömülmüyor!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 31.05.2019 08:49 | Son Güncelleme

Endonezya Bali'nin Trunyan köyünde son derece ilginç bir cenaze ritüeli gerçekleştiriliyor. Bu köyde ölenler ne gömülüyor ne de yakılıyor. Trunyan köyünde vefat edenler bambudan yapılan özel kafeslerde çürütülüyor. Trunyan köyü kulağa hiç hoş gelmese de turistler için de oldukça popüler.

Bu mezarlıkta ölüler gömülmüyor!

Bali'de bir volkanın eteğindeki bir dağ köyü olan Trunyan Köyü, ormanın derinliklerinde bulunuyor ve sadece tekneyle erişilebiliyor. Denpasar'ın iki saat kuzeyinde yer alan Trunyan Mezarlığı, 'karanlık turizm' güzergahları arasında popüler hale geldi. Turistler açıkta bırakılan cesetlerin kafataslarına dokunabilmek ve fotoğraflamak için adeta buraya akın ediyor. Uzmanlar ise turistleri Bali'deki bu açık mezar alanından uzak durmaları konusunda uyarıyor.

BU KÖYDE ÖLENLER NE GÖMÜLÜYOR, NE DE YAKILIYOR!

Bali'nin dağ köyü Trunyan'da son derece enteresan bir cenaze ritüeli gerçekleştiriliyor. Bu köyde ölenler ne gömülüyor ne de yakılıyor. Trunyan Köyü'nde vefat edenler bambu kafeslerde çürütülüyor.

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KADINLARIN GİRMESİ YASAK!

Ölen kişiler yalnızca yağmur suyuyla yıkanıyor. Ardından da kafatasları bir bezle sarılıyor. Cesetlerin bırakıldığı alanlara yalnızca erkekler girebiliyor. Bu alana kadınlar girdiğinde halk; deprem ya da volkanik patlama olacağına inanıyor.

Cesetler iyice kuruduktan sonra kafatası ve kemikler toplanıyor.

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İnsanlara ait kafatasları ve kemikler orman içerisindeki bir alana götürülüyor. Ölen kişinin ormandaki diğer kafataslarının yanına yerleştiriliyor.

YALNIZCA ÇOCUKLAR VE BEKARKEN ÖLENLER TOPRAĞA GÖMÜLÜYOR!

İşin bir diğer ilginç kısmı ise bu cenaze ritüeli yalnızca evli olanlara yapılıyor. Bekarken ölenler toprağa gömülüyor.

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AĞAÇLAR SAYESİNDE CESETLER KOKMUYOR!

Bu arada bambu kafesler Taru Menyan adı verilen ağaçların altında yer alıyor. Bu ağaçların ölü kokusunu yok ettiği düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
mezarlık Endonezya Bali

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