Bu mezarlıkta ölüler gömülmüyor!

Bali'de bir volkanın eteğindeki bir dağ köyü olan Trunyan Köyü, ormanın derinliklerinde bulunuyor ve sadece tekneyle erişilebiliyor. Denpasar'ın iki saat kuzeyinde yer alan Trunyan Mezarlığı, 'karanlık turizm' güzergahları arasında popüler hale geldi. Turistler açıkta bırakılan cesetlerin kafataslarına dokunabilmek ve fotoğraflamak için adeta buraya akın ediyor. Uzmanlar ise turistleri Bali'deki bu açık mezar alanından uzak durmaları konusunda uyarıyor.

BU KÖYDE ÖLENLER NE GÖMÜLÜYOR, NE DE YAKILIYOR!

Bali'nin dağ köyü Trunyan'da son derece enteresan bir cenaze ritüeli gerçekleştiriliyor. Bu köyde ölenler ne gömülüyor ne de yakılıyor. Trunyan Köyü'nde vefat edenler bambu kafeslerde çürütülüyor.

KADINLARIN GİRMESİ YASAK!

Ölen kişiler yalnızca yağmur suyuyla yıkanıyor. Ardından da kafatasları bir bezle sarılıyor. Cesetlerin bırakıldığı alanlara yalnızca erkekler girebiliyor. Bu alana kadınlar girdiğinde halk; deprem ya da volkanik patlama olacağına inanıyor.

Cesetler iyice kuruduktan sonra kafatası ve kemikler toplanıyor.