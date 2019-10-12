Bu minübüsle çocuklara umut dağıtıyorlar!

Ülkemizde her öğrenci eşit şartlara sahip değil, özellikle kırsal kesimde okuyan çocukların kitaba, zeka oyunlarına ve sanat atölyelerine ulaşması çok daha zor. Bunun farkında olan eğitimciler ellerinden geldikçe aradaki açığı kapatmak için çabalıyorlar. Şanlıurfa‘nın Suruç ilçesine bağlı 11 Nisan Mahallesi’ndeki Hülya Ağan İlkokulunun öğretmenleri Abdülkadir Korkmaz ile Nusrettin Biçer de bu eğitimcilerimizden. Korkmaz ile Biçer öğrencilerin okuma alışkanlığının gelişmesi için okulda okuma saatleri ve çeşitli etkinlikler düzenledi. Bir süre sonra Korkmaz ve Biçer, okuma alışkanlığını daha çok öğrenciye yaymak için “eşekli kütüphaneci“den esinlenerek geçen ay “Okumak Yolda Olmaktır” adlı proje başlattı.

