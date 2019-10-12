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Bu minübüsle çocuklara umut dağıtıyorlar!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
YAŞAM  | 12.10.2019 02:03 | Son Güncelleme

Sınıf öğretmenleri Abdülkadir Korkmaz ve Nusrettin Biçer, minibüsle köy köy gezerek çocukları kitap, zeka oyunları, sanat atölyeleriyle buluşturuyor.

Ülkemizde her öğrenci eşit şartlara sahip değil, özellikle kırsal kesimde okuyan çocukların kitaba, zeka oyunlarına ve sanat atölyelerine ulaşması çok daha zor. Bunun farkında olan eğitimciler ellerinden geldikçe aradaki açığı kapatmak için çabalıyorlar. Şanlıurfa‘nın Suruç ilçesine bağlı 11 Nisan Mahallesi’ndeki Hülya Ağan İlkokulunun öğretmenleri Abdülkadir Korkmaz ile Nusrettin Biçer de bu eğitimcilerimizden. Korkmaz ile Biçer öğrencilerin okuma alışkanlığının gelişmesi için okulda okuma saatleri ve çeşitli etkinlikler düzenledi. Bir süre sonra Korkmaz ve Biçer, okuma alışkanlığını daha çok öğrenciye yaymak için “eşekli kütüphaneci“den esinlenerek geçen ay “Okumak Yolda Olmaktır” adlı proje başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
köy okulu çocuklara kitap dağıtma oyun atölyesi

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