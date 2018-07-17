YEMEK

Bu nasıl bir yetenek arkadaş! Uçaktan bisiklete kadar ne bulursa yiyen adam

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.07.2018 15:55 | Son Güncelleme

Çok rica ediyorum, şu saatten sonra kendinize obur demeyi bırakın. Bakar mısınız adam gıdalarla yetinmemiş, kalkmış uçağı kemirmiş!

Bu nasıl bir yetenek arkadaş! Uçaktan bisiklete kadar ne bulursa yiyen adam

57 yıl boyunca ne bulursa yiyen Lotito, bu yeteneği sayesinde "bay her şeyi yiyen" ismiyle anıldı ve bu şekilde ünlendi. Lotito'nun sindirim sistemi hepimizinkinden farklı çalışıyordu çünkü ne yerse yesin midesi sindirebiliyordu. Gerçekten farklı bir yetenek...

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Çocukken ne bulduysa yemeye başlayan Lotito, 66 yılında yemek şovları sergilemeye başladı. Üstelik cam, metal, demir vb. şeyler yemekle kalmıyor bunların yanı sıra zehirli yiyecekler bile yiyebiliyordu. Ve tahmin ettiğiniz gibi zehirli yiyeceklerin de hiçbir zararı olmuyordu.

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Lotito son nefesine kadar 18 bisiklet, 15 alışveriş arabasu, 6 avize, 7 televizyon, 1 kayak takımı, 1 araba, 1 tabut ve 1 tane de bilgisayar yedi. Bunların yanı sıra Lotito'nun uçak yemişliği de vardı.
Ölmeden önce verdiği bir röportajda muzun ve yumurtanın midesini rahatsız ettiğini söylemiş :)

ne-bulursa-yiyen-adam-michel-lotitonun-tuhaf-hikayesi5

Merak ettiğim şeylerden biri acaba yediği metallerden tat alıyor muydu? Yani elbette tat alıyordur ancak ona farklı gelen, özel bulduğu bir tat var mıydı...

ne-bulursa-yiyen-adam-michel-lotitonun-tuhaf-hikayesi5

Elbette Lotito bu yediği metaller sayesinde Guiness Rekorlar Kitabı'na girmiş. Ömrü boyunca 9 ton metal tüketen adamın ölüm nedeni ise kesinlikle doğal sebeplerden. Ne diyelim, böyle insanlar çok nadir gelir dünyaya :) Gani gani rahmet diliyoruz Lotito reise...

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michel lotito her şeyi yiyen adam

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