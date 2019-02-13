Mynet Trend

Bu nasıl insanlık! Dört küçük çocuğu kafeslere kilitleyip...

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 13.02.2019 11:00 | Son Güncelleme

Wise Bölgesi Şerifi Lane Akin, polisin, Rhome bölgesi yakınlarındaki bir mülkün ahırında aç ve susuz halde bırakılmış 5, 3 ve 1 yaşlarında üç erkek çocuğu ile 4 yaşında bir kız çocuğu bulduğunu belirtti.

Bu nasıl insanlık! Dört küçük çocuğu kafeslere kilitleyip...

Çocuklardan en büyük ikisinin ölçüleri birer metreden küçük bir köpek kafesine kilitli, dışkısı üzerine bulaşmış diğer iki ufak çocuğun ise kısmen giyinik halde bulunduğunu aktaran Akin, "Ahırda bol miktarda yiyecek vardı ancak buzdolabı ve dolaplar kilitli olduğundan çocuklar yiyeceklere ulaşamamıştı." dedi.

"GÖRDÜĞÜM EN KORKUNÇ ÇOCUK İSTİSMARI"

Akin, Dallas Morning News'e verdiği demeçte, olayın 44 yıllık meslek hayatında, gördüğü en korkunç çocuk istismarı olduğunu söyledi.

Andrew Joseph Fabila ve Paige Isabow Harkings isimli çift arasında çıkan kavga nedeniyle olay yerine giden polisin, ahırdan gelen çocuk seslerini duyduğunu ifade eden Akin, 4 çocuğun annesi olan kadın ile bir çocuğun babası olan adamın tutuklandığını kaydetti.

Ahırda bulunan çocuklar hastaneye kaldırılırken, çocukların sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaşılmadı.

PARTNEREn pahalı rotalar belirlendi! Bakın hangi ülkeler listeye girdiEn pahalı rotalar belirlendi! Bakın hangi ülkeler listeye girdi
Esrar içmek için girdiği evde kaplanla karşılaştıEsrar içmek için girdiği evde kaplanla karşılaştı
Ünlüleri ısırarak masaj yapıyor!Ünlüleri ısırarak masaj yapıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk istismarı Rhome Lane Akin abd

En Çok Okunan Trend Haberler

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Peri bacalarının yakınındaki otel inşaatı durduruldu

Peri bacalarının yakınındaki otel inşaatı durduruldu

Vatandaşın durumunu görünce konuşmasını yarıda kesti

Vatandaşın durumunu görünce konuşmasını yarıda kesti

Feribotta tecavüz dehşeti! İki kişiye direndi, arkadaşını aradı ve...

Feribotta tecavüz dehşeti! İki kişiye direndi, arkadaşını aradı ve...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Program sunucusunu zorla öpen vekil istifa etti!

Program sunucusunu zorla öpen vekil istifa etti!

Eşcinsel köyünde bahçıvan, biri Türk 8 erkeği öldürdü

Eşcinsel köyünde bahçıvan, biri Türk 8 erkeği öldürdü

Okuyucu Yorumları 3 yorum
sizin gibi insanlarla aynı dünyada yaşamaktan utanıyorum
böyle insanları duydukça allahın varlığından şüphe etmeye başladım böyle insanlara neden müsaade ediyor böyle çocukların eziyet çekmesine neden izin veriyor diye
Bence artık kıyamet kopsun...Dünya zaten iyice Cehenneme döndü, fazla oyalanmayalım artık.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terk edilen köpeğin aracın peşinden koştuğu yürek burkan anlar

Yürek sızlatan anlar kamerada

Siirt’te gençlerin ölümle dansı sosyal medyada tepkilere neden oldu

Adeta ölümle dans ettiler

Yeni bir kurbağa türü keşfedildi

Yeni bir kurbağa türü keşfedildi

Dağıstanlı çocuk, ayı yavrusu ile güreşti

Dağıstanlı çocuk, ayı yavrusu ile güreşti

Putin başkanlık döneminden sonra ne yapacağını açıkladı

Putin başkanlık döneminden sonra ne yapacağını açıkladı

İnsan vücudundaki yağlardan yaptı 32 dolara satıyor

İnsan vücudundaki yağlardan yaptı 32 dolara satıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.