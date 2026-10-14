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Soğuk havada her evin ortak sorunu! Camlara bunu sürmeden önce bir kez daha düşünün

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte evlerde sıkça karşılaşılan sorunlardan biri yeniden ortaya çıktı. Sabah uyandığınızda camlarda oluşan su damlalarını önlemek için sosyal medyada paylaşılan bir yöntem dikkat çekiyor. Ancak uzmanların uyarısı, bu yöntemi uygulamadan önce iki kez düşünmenize neden olabilir.

Soğuk havada her evin ortak sorunu! Camlara bunu sürmeden önce bir kez daha düşünün
Çiğdem Berfin Sevinç

Havaların soğumasıyla birlikte evlerin pencerelerinde oluşan yoğuşma, birçok kişinin ortak sorunu haline geliyor. Sıcak ve nemli havanın soğuk cam yüzeylerle temas etmesi sonucu oluşan su damlaları, zamanla evde nem ve küf sorununa yol açabiliyor.

Sosyal medyada temizlik önerileriyle tanınan ve TikTok'ta yaklaşık 200 bin takipçisi bulunan Cleanwithlily adlı içerik üreticisi, bu soruna karşı farklı bir yöntem önerdi.

İçerik üreticisi, yatmadan önce mikrofiber bir beze az miktarda bulaşık deterjanı dökülmesini ve camın bu bezle iyice silinmesini tavsiye etti. Paylaşılan videoda, bu yöntem sayesinde sabah pencerelerde yoğuşma oluşmayacağı öne sürüldü.

Kısa sürede ilgi gören öneri, kullanıcıları ikiye böldü. Bazı kişiler yöntemi deneyeceklerini belirtirken bazıları ise nemin başka yüzeylere taşınarak küf oluşumuna neden olabileceğini dile getirdi.

Soğuk havada her evin ortak sorunu! Camlara bunu sürmeden önce bir kez daha düşünün 1

BULAŞIK DETERJANI NEMİ GERÇEKTEN YOK EDİYOR MU?

Bulaşık deterjanı, cam yüzeyde ince bir tabaka oluşturarak suyun yüzey gerilimini azaltıyor. Böylece su, cam üzerinde belirgin damlalar halinde birikmek yerine daha ince bir tabaka şeklinde yayılabiliyor.

Ancak bu durum, evin içindeki nemin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Havadaki su buharı miktarı değişmediği için nem, odadaki diğer soğuk yüzeylerde birikebiliyor.

Özellikle dış duvarlar, pencere kenarları, tavanlar ve duvarların üst bölümleri nemin yoğunlaşabileceği alanlar arasında yer alıyor.

Soğuk havada her evin ortak sorunu! Camlara bunu sürmeden önce bir kez daha düşünün 2

KÜF OLUŞUMUNU TETİKLEYEBİLİR

Camda biriken su kolayca silinerek evden uzaklaştırılabiliyor. Ancak nemin duvar, boya veya duvar kağıdı gibi yüzeylere taşınması, küf oluşumu açısından risk oluşturabiliyor.

Nemli ortamlarda gelişen küf, solunum sorunlarına yol açabiliyor, astım belirtilerini kötüleştirebiliyor ve alerjik reaksiyonları tetikleyebiliyor. Ayrıca uzun süre devam eden nem, ahşap pencere çerçevelerine zarar verebiliyor ve boya ile sıvaların bozulmasına neden olabiliyor.

Bu nedenle camlarda su damlası oluşmasını engellemek yerine, evdeki fazla nemi azaltmaya odaklanmak gerekiyor.

Soğuk havada her evin ortak sorunu! Camlara bunu sürmeden önce bir kez daha düşünün 3

EVDEKİ YOĞUŞMAYI AZALTMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?

Pencerelerde oluşan yoğuşmayı azaltmak ve nemin duvarlara yayılmasını önlemek için şu yöntemler uygulanabilir:

Camları düzenli olarak silin: Sabah oluşan su damlalarını bir çekçek veya bez yardımıyla temizleyin. Biriken suyu evden uzaklaştırın.

Evi düzenli havalandırın: Pencereleri uygun sürelerle açarak içerideki nemli havanın dışarı çıkmasını sağlayın. Banyo ve mutfakta aspiratör kullanın.

Nem alma cihazlarından yararlanın: Özellikle çamaşır kurutulan veya nemin yoğunlaştığı odalarda nem alma cihazları, havadaki fazla suyu toplamaya yardımcı olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
yağmur cam pencere buhar
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