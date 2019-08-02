Bu nasıl lüks böyle! Yaz tatili olay oldu

Çocuklar, yaz tatiline girdiğinden beri Instagram'ın zengin aileleri çoluklu çocuklu lüks yaz tatili fotoğraflarını arttırdılar. Instagram'ın zengin ebeveynleri için yaz tatili, karavan veya otobüs yolculuğu falan değil. Lüksün en yüksek sınırlarında dans eden bu aileler paylaşımları ile adeta görenleri hem imrendiriyor hem de büyülüyor.

HİÇBİR MASRAFTAN KAÇMIYORLAR

Çocukları bu sonsuz paranın içine doğan aileler, yat ve yelkenli teknelerden, yemyeşil ortamlardaki beş yıldızlı otellere kadar, bu yolculuklarda hiçbir masraftan kaçınmıyor.

SERVETLERİNİ SERGİLİYORLAR

Ebeveynler aşırı servetlerini sergilemek için özel uçaklar, helikopter her türlü lüks varlıklarını Instagram'da gösteriyor.

Paranın su gibi aktığı tatillerde kaliteli yemekler paketin bir parçasıdır. Otel seçeneği yerine her şey dahil bir yaşam tarzı.

Ne diyelim, umarız çocuklarını bu bolluk içinde şımarık olmadan yetiştirebilirler.

