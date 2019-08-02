Mynet Trend

Bu nasıl lüks böyle! Yaz tatili olay oldu

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 02.08.2019 11:34 | Son Güncelleme

Zengin ailelerin, özel yatlar ve beş yıldızlı otellerle dolu bitmeyen yaz tatillerinin yer aldığı kıskanılacak Instagram paylaşımlarını sizler için derledik. İşte o muazzam tatiller...

Çocuklar, yaz tatiline girdiğinden beri Instagram'ın zengin aileleri çoluklu çocuklu lüks yaz tatili fotoğraflarını arttırdılar. Instagram'ın zengin ebeveynleri için yaz tatili, karavan veya otobüs yolculuğu falan değil. Lüksün en yüksek sınırlarında dans eden bu aileler paylaşımları ile adeta görenleri hem imrendiriyor hem de büyülüyor.

HİÇBİR MASRAFTAN KAÇMIYORLAR

Çocukları bu sonsuz paranın içine doğan aileler, yat ve yelkenli teknelerden, yemyeşil ortamlardaki beş yıldızlı otellere kadar, bu yolculuklarda hiçbir masraftan kaçınmıyor.

SERVETLERİNİ SERGİLİYORLAR

Ebeveynler aşırı servetlerini sergilemek için özel uçaklar, helikopter her türlü lüks varlıklarını Instagram'da gösteriyor.
Paranın su gibi aktığı tatillerde kaliteli yemekler paketin bir parçasıdır. Otel seçeneği yerine her şey dahil bir yaşam tarzı.

Ne diyelim, umarız çocuklarını bu bolluk içinde şımarık olmadan yetiştirebilirler.

PARTNERŞeyda Coşkun'dan bikini şovŞeyda Coşkun'dan bikini şov
Rusların kedileri bile güzel! Gözlerini gören büyüleniyorRusların kedileri bile güzel! Gözlerini gören büyüleniyor
Ünlü YouTuber'ların o eski halinden eser yok şimdi! Ünlü YouTuber'ların o eski halinden eser yok şimdi!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç trend ilginç haberler sosyal medya instagram zengin aileler

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den uyarı: Sağanak yağışlar geri dönüyor

Meteoroloji'den uyarı: Sağanak yağışlar geri dönüyor

Soyer, toplu sözleşmeyi işçilerle birlikte zıplayarak kutladı

Soyer, toplu sözleşmeyi işçilerle birlikte zıplayarak kutladı

Facebook açıkladı! Türkiye'yi hedef alan hesaplar kaldırıldı

Facebook açıkladı! Türkiye'yi hedef alan hesaplar kaldırıldı

Şüpheli ölüm! Koluna serum takılı halde bulundu

Şüpheli ölüm! Koluna serum takılı halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Su içme şekli ile fenomen oldu! Elini bardak gibi yapıp...

Su içme şekli ile fenomen oldu! Elini bardak gibi yapıp...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ünlüleri de etkiledi! Yeni akım: Döner tekmeyle şişe kapağı açma

Ünlüleri de etkiledi! Yeni akım: Döner tekmeyle şişe kapağı açma

Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler

Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu güzel Mavi Rus Kedilerinin gözlerini gören büyüleniyor!

Rusların kedileri bile güzel! Gözlerini gören büyüleniyor

Ünlü YouTuber'ların o eski halinden eser yok şimdi!

Ünlü YouTuber'ların o eski halinden eser yok şimdi!

11 Milyon abonesi olan YouTuber, feci bir kazayla can verdi!

11 Milyon abonesi olan YouTuber, feci bir kazayla can verdi!

80 yıldır boş duran dairenin içinden çıkanlar şaşırttı!

80 yıldır boş duruyordu! İçini gördüklerinde şoke oldular

Sevimli pandalara doğum günü sürprizi yaptılar!

Pandalara doğum günü sürprizi! Eğlenceli anlara sahne oldu

Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Bu kuş bebek gibi ağlıyor

İlgi görmek için bebek gibi ağlayan kuş duyanları şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.