SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Bu nasıl olur! Icardi şoku atlatılamamıştı... Galatasaray'da bir yıldız daha veda ediyor

Bu nasıl olur! Icardi şoku atlatılamamıştı... Galatasaray'da bir yıldız daha veda ediyor

04.10.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den sezon başında kadrosuna kattığı ve transferiyle büyük ses getiren Belçikalı oyuncu Dries Mertens ile alakalı yeni gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar gösterdiği performansla henüz beklentileri karşılayamayan yıldız isim için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Bu nasıl olur! Icardi şoku atlatılamamıştı... Galatasaray'da bir yıldız daha veda ediyor
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, sezon öncesi yaptığı transferlerle adından en çok söz edilen takımlardan biri olmuştu. Sarı-Kırmızılılar kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira, Mertens, Icardi, Milot Rashica, Juan Mata, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen isimleriyle güçlendirirken, büyük umutlarla transfer edilen bazı isimlerle alakalı olarak yeni gelişmeler yaşanıyor.

'ICARDI VE EMEKLİLİK...'

Mauro_Icardi_Galatasaray

Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme gelmişti. Arjantin'de yayın yapan radyo kanalı RedBoing'in iddiasına göre Mauro Icardi, kendisi adına radikal bir karar almayı düşündüğü, bu kapsamda futbolu bırakma ihtimalini düşündüğü öne sürülmüştü.

ICARDI'NİN ARDINDAN...

6319165566a97c2d1c275a50

Icardi'den gelen bu haberle şok yaşayan Galatasaray cephesinde bir çarpıcı gelişme daha yaşandı. Buna göre; Yaz transfer döneminde büyük umutlarla Galatasaray’a gelen ama hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yapan Dries Mertens'in de ayrılması gündemde... Her fırsatta soluğu eski şehri Napoli’de alan ve fahri hemşerilik unvanı aldığı İtalyan kentinden kopamıyor. Belçikalı oyuncu ''bay'' haftasında da eşi Kate ve oğlu Ciro ile Napoli’nin yolunu tuttu ve boşaltmadıkları evlerinde kaldı.

SEZON SONU VEDA

0

Ortaya atılan iddiaya göre; Mertens'in planı ise bu sezon beklediği gibi bir sezon geçiremezse yeşil sahalara veda etmek. Daha sonra Napoli’de kendisine verilecek bir göreve hazırlanmak. Napolili yöneticilerle dahi bu konuda görüşmeler gerçekleştirdi. Dries Mertens’in Galatasaray’la 1+1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Dries Mertens, Napoli'de 9 yıl futbol oynadı. 2013 yılında PSV Eindhoven'dan 9.5 milyon Euro'ya Napoli'ye transfer olan Belçikalı oyuncu, İtalyan kulübünde unutulmazlar arasına girmeyi başardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'dan yeni sözleşme! Galatasaray'dan yeni sözleşme!
Beşiktaş efsanesi bile penaltı dedi!Beşiktaş efsanesi bile penaltı dedi!
'Takımdan hemen gönderin!' Sosyal medya karıştı...'Takımdan hemen gönderin!' Sosyal medya karıştı...
Anahtar Kelimeler:
son dakika icardi mertens atan transfer dönemi yeni ak sezon kulübün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Asgari ücrette beklenti ne? 20+20 formülü ile…

Asgari ücrette beklenti ne? 20+20 formülü ile…

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

Kura çekildi, G.Saray'ın rakibi belli oldu!

Kura çekildi, G.Saray'ın rakibi belli oldu!

'Göz göre göre şike!' Böyle skandal görülmedi!

'Göz göre göre şike!' Böyle skandal görülmedi!

F.Bahçe istedi, G.Saray bitiriyor!

F.Bahçe istedi, G.Saray bitiriyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.