Mynet Trend

Bu otellerdeki tuhaflıklar sizi gülme krizine sokacak!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 13.04.2019 17:22 | Son Güncelleme

Hazır tatil sezonu gelmişken tatillerde kaldığımız oteller aklımıza gelir ve o otellerde yaşadığımız tuhaflıklar tatlı küçük anılar olarak hafızamızda kalır. Müşteriler tarafından paylaşılmış 18 tuhaf otel tasarımını sizler için derledik. İşte birbirinden komik 18 tasarım...

Bu otellerdeki tuhaflıklar sizi gülme krizine sokacak!

Dünyada birçok otel yarışması var: en iyi tasarım, servis ve hatta en iyi restoranlar için ödüller alıyorlar. Biz de sizin için 'En Yaratıcı Otel' tasarımlarını ya da otellerdeki ilginç ve komik olan her şeyi bir araya topladık. Gülmeye hazır olun! Müşteriler tarafından paylaşılmış 18 tuhaf otel tasarımı...

Otellerin müşterilerini şaşırtması için yaptığı ilginç tasarımlar...

“Otel odamda bu tuvalet fırçası”

1

Müşterilerinizi şaşırtmak istediğinizde:

2

“Otelimdeki otomatın içinde gelgit var.”

3

“Kaldığım otelde, her biri farklı yönlere giden 2 rulo tuvalet kağıdı var.”

4

“Bu hafta sonu otelim bir bankaydı. Kasayı bir bara dönüştürdüler! ”

5

“Otelim ayrıca yangın sırasında duman solunmasından kaçınmak için büyük olasılıkla yerde süründüğünüzde zemine yakın çıkış işaretleri taşıyordu.”

6

Almanya'daki Europa Park Hotel'de banyoda küçük bir çocuk banyosu vardır.

7

“Otel odamda bu hoş havlu”

8

“Otel duş kulpum size suyun sıcaklığını söyler.”

9

“Otel odamdaki yastıklar tercihe göre etiketlendi”

9985210-onknbljcgue01-1541963670-728-caa6bc03aa-1550047080

“Otelimdeki banyo tabelaları tutmaya çalışıyor.”

11

Bu oteldeki oda numaraları yerde.

12

“Otelimdeki dikiş takımı, önceden geçirilmiş iğnelerle geldi.”

13

“Son Las Vegas'tayken havlularım bitmişti. Temizlik hizmetine odamda bıraktığım her havlu için bir dolar bahşiş vereceğimi söyledim. ”

14

“Odessa'daki (Ukrayna) otelim, her gün asansör halısını değiştirerek günün hangi günü olduğunu söylüyor.”

9984960-9a37pkpprko01-1542015759-728-b315f92efa-1550047080

“Otel odam için James Earl Jones'un bir fotoğrafını istedim. 5 yıldızlı müşteri hizmeti! ”

16

“Otel sana lastik ördek veriyor”

17

“Otelimdeki bu ekmek aynı zamanda kıvırcık kuyruklu.”

18

Siz de hazır tatil sezonu yaklaşmışken gittiğiniz otellerdeki komiklikleri yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz...

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
Yok böyle çılgınlık! Bu festivallerde kirlenerek stres atıyorlarYok böyle çılgınlık! Bu festivallerde kirlenerek stres atıyorlar
Bu resimlerde gizlenmiş olan tatlı minik şeyleri bulabilecek misiniz?Bu resimlerde gizlenmiş olan tatlı minik şeyleri bulabilecek misiniz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
otel Tatil tatil planı tatilde gidilecek yerler komik haberler komik bilgiler Eğlenceli fotoğraflar

En Çok Okunan Trend Haberler

Konya'da kalın bağırsağından vajina yapıldı! Dünyada ilk olacak

Konya'da kalın bağırsağından vajina yapıldı! Dünyada ilk olacak

Şehir merkezine indi, yetkililer uyardı! Büyük panik

Şehir merkezine indi, yetkililer uyardı! Büyük panik

AVM'de rezalet! Çatıda cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

AVM'de rezalet! Çatıda cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

Mazbatayı aldı, belediyeye ait yatı satışa çıkardı

Mazbatayı aldı, belediyeye ait yatı satışa çıkardı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Sosyal medyanın yeni akımı: Triple Dance

Sosyal medyanın yeni akımı: Triple Dance

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuklarını eşiyle bırakan anne tatilden geldiğinde şoke oldu!

Çocuklarını eşiyle bırakan anne tatilden geldiğinde şoke oldu!

Telefonu pirince yatırmak işe yarıyor mu?

Telefonu pirince yatırmak işe yarıyor mu?

Ömrünüz boyunca en az birine gitmeniz gereken 15 pis festival!

Yok böyle çılgınlık! Bu festivallerde kirlenerek stres atıyorlar

Bu resimlerde gizlenmiş olan tatlı minik şeyleri bulabilecek misiniz?

Bu resimlerde gizlenmiş olan tatlı minik şeyleri bulabilecek misiniz?

Kirayı ödeyemeyince evinden atıldı. Bakın kendine nasıl bir ev yaptı!

Kirasını ödeyemeyen kadın bakın çözümü nasıl buldu!

Dövmede yeni trend: Kulak dövmesi!

Dövdürecek neremiz kaldı ki demeyin! İşte yeni trend...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.