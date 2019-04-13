Bu otellerdeki tuhaflıklar sizi gülme krizine sokacak!

Dünyada birçok otel yarışması var: en iyi tasarım, servis ve hatta en iyi restoranlar için ödüller alıyorlar. Biz de sizin için 'En Yaratıcı Otel' tasarımlarını ya da otellerdeki ilginç ve komik olan her şeyi bir araya topladık. Gülmeye hazır olun! Müşteriler tarafından paylaşılmış 18 tuhaf otel tasarımı...
Otellerin müşterilerini şaşırtması için yaptığı ilginç tasarımlar...
“Otel odamda bu tuvalet fırçası”
Müşterilerinizi şaşırtmak istediğinizde:
“Otelimdeki otomatın içinde gelgit var.”
“Kaldığım otelde, her biri farklı yönlere giden 2 rulo tuvalet kağıdı var.”
“Bu hafta sonu otelim bir bankaydı. Kasayı bir bara dönüştürdüler! ”
“Otelim ayrıca yangın sırasında duman solunmasından kaçınmak için büyük olasılıkla yerde süründüğünüzde zemine yakın çıkış işaretleri taşıyordu.”
Almanya'daki Europa Park Hotel'de banyoda küçük bir çocuk banyosu vardır.
“Otel odamda bu hoş havlu”
“Otel duş kulpum size suyun sıcaklığını söyler.”
“Otel odamdaki yastıklar tercihe göre etiketlendi”
“Otelimdeki banyo tabelaları tutmaya çalışıyor.”
Bu oteldeki oda numaraları yerde.
“Otelimdeki dikiş takımı, önceden geçirilmiş iğnelerle geldi.”
“Son Las Vegas'tayken havlularım bitmişti. Temizlik hizmetine odamda bıraktığım her havlu için bir dolar bahşiş vereceğimi söyledim. ”
“Odessa'daki (Ukrayna) otelim, her gün asansör halısını değiştirerek günün hangi günü olduğunu söylüyor.”
“Otel odam için James Earl Jones'un bir fotoğrafını istedim. 5 yıldızlı müşteri hizmeti! ”
“Otel sana lastik ördek veriyor”
“Otelimdeki bu ekmek aynı zamanda kıvırcık kuyruklu.”
Siz de hazır tatil sezonu yaklaşmışken gittiğiniz otellerdeki komiklikleri yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz...
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