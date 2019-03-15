Bu özellik Windows 10 ile birlikte geliyor

2018 yılının Mayıs ayında, ”telefonum” adlı bir uygulama sayesinde bilgisayarınıza çeşitli fotoğraflar ve metinler gönderebiliyordunuz. Microsoft artık, telefonunuzun ekranını olduğu gibi bilgisayarınıza aktarmanızı sağlayacak bir teknoloji geliştirdi. Bu teknoloji sayede dilediğiniz tüm mobil uygulamaları PC üzerinden kontrol etme imkanınız doğuyor.
Windows 10 en son sürümü ile kullanıcıyla buluşacak bu özellik hakkında, bir tane de kötü haber var. Şu an için bu özelliği yalnızca, Samsung S8, S8+, S9 ve S9+ modellerinin Android 7.0 ve daha yüksek sürümlerinde kullanabilirsiniz.
Daha önceden de telefonunuzu bilgisayara bağlamanın çok çeşitli yönleri bulunuyordu. Ancak bunun doğrudan Windows 10’a gelmesi bir ilk oluyor. Milyonlarca kullanıcı, artık çok daha fazla telefon ve bilgisayar entegrasyonu sağlayacak.
PC ile telefon arasındaki entegrasyonu en iyi şekilde sağlayan ürünler genellikle Apple modelleri oluyor. Mac ile iPhone arasındaki entegrasyon kalitesinin aynısının standart bilgisayar ile Android telefon arasında olması uzun bir zaman alacak gibi görünüyor. Konuyla ilgili yorumlarınızı heyecanla bekliyoruz.
'Misafir' baskını! 7 kadın, esnaf, memur...
Sosyal medyada 'We are Erdoğan' kampanyası!
Dünyada siyah gül yetişen tek yer!
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
Huzurlu bir hafta sonu adresi
İdeal göğüs ölçüsü belli oldu
Antalya'da denize girenlere uyarı: Temastan kaçının
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum