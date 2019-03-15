Bu özellik Windows 10 ile birlikte geliyor

2018 yılının Mayıs ayında, ”telefonum” adlı bir uygulama sayesinde bilgisayarınıza çeşitli fotoğraflar ve metinler gönderebiliyordunuz. Microsoft artık, telefonunuzun ekranını olduğu gibi bilgisayarınıza aktarmanızı sağlayacak bir teknoloji geliştirdi. Bu teknoloji sayede dilediğiniz tüm mobil uygulamaları PC üzerinden kontrol etme imkanınız doğuyor.

Windows 10 en son sürümü ile kullanıcıyla buluşacak bu özellik hakkında, bir tane de kötü haber var. Şu an için bu özelliği yalnızca, Samsung S8, S8+, S9 ve S9+ modellerinin Android 7.0 ve daha yüksek sürümlerinde kullanabilirsiniz.

Daha önceden de telefonunuzu bilgisayara bağlamanın çok çeşitli yönleri bulunuyordu. Ancak bunun doğrudan Windows 10’a gelmesi bir ilk oluyor. Milyonlarca kullanıcı, artık çok daha fazla telefon ve bilgisayar entegrasyonu sağlayacak.

PC ile telefon arasındaki entegrasyonu en iyi şekilde sağlayan ürünler genellikle Apple modelleri oluyor. Mac ile iPhone arasındaki entegrasyon kalitesinin aynısının standart bilgisayar ile Android telefon arasında olması uzun bir zaman alacak gibi görünüyor. Konuyla ilgili yorumlarınızı heyecanla bekliyoruz.

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