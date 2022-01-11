Bu paraya takım kurulur! Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı için Alanyaspor'a 6.5 milyon Euro'luk cevap

Süper Lig ekibi Alanyaspor'da devre arasında yapılacak transferler merak ediliyor. Süper Lig'de aldığı sonuçlarla sık sık kendinden söz ettiren Alanyaspor, Eyüpspor'dan 19 yaşında bulunan Erencan Yardımcı için transfer teklifi yapıldı. Galatasaray'dan 500 bin Euro'ya transfer Eyüpspor'a transfer olan Erencan için aldıkları cevap yönetimi şoke etti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay kısa süre içinde gündem olmayı başardı.

6.5 MİLYON EURO

Hürriyet'in haberine göre; Eyüpspor, Erencan Yardımcı transferi için Alanyaspor'dan 6.5 milyon Euro istedi. Alanyasporlu yetkililer bu rakamı duyunca bir hayli şaşırdı. Erencan transferinde çok istekli olan yönetim kurulu bu olaydan sonra sıkı bir pazarlığa başladı...

6 AY KİRALIK

İstanbul ekibi, Galatasaray'dan 500 bin Euro'ya transfer ettiği Erencan için 6.5 milyon Euro bonservis ücreti talep edince taraflar 6 aylık kiralama konusunda anlaştı.

Alanyaspor, Erencan Yardımcı karşılığında takasta Ahmet Ildiz'i Eyüpspor'a gönderecek.

