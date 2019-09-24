YEMEK

Bu pideyi yemek için kilometrelerce yol geliyorlar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.09.2019 10:55 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yapılan Kürtün Pidesi inceliği ve lezzetiyle insanların kilometrelerce uzaktan gelmesine neden oluyor.

Dünyaca ünlü Karadeniz pidelerine benzeyen fakat ince açılması, köy tereyağı kullanılması ve içinde kullanılan malzemelerin doğallığıyla ayrı bir lezzeti bulunan Kürtün Pidesi yiyenlerin beğenisini kazanıyor.

25 YILDIR DEVAM EDEN LEZZET
İlçe merkezinde 50 yıldan fazladır pidecilik yapan Yılmaz ailesinin fertlerinden Yakup Yılmaz, babasından sonra 25 yıldır pidecilik yaptığını kıymalı, kaşarlı, karışık, kuşbaşılı, kır pidesi, lahmacun çeşitlerini yemek için Gümüşhane merkez, Torul, Şiran, Giresun Eynesil, Görele, Doğankent, Tirebolu ve Erzincan gibi yerlerden gelen müşterileri olduğunu söyledi.

Yaptığı pideyi Kürtün Pidesi olarak adlandıran Yılmaz, ince açılmış hamuruyla diğer pidelerden ayrılan pideyi şu sözlerle anlattı: "Bu meslek ata, baba mesleğimiz. 50 yıldır Kürtün’de pidecilik yapıyoruz. Pidemizin özelliği hamurunun ince açılmış olması ve içinde kullandığımız malzemelerin doğal olması. Köy tereyağı, köy peyniri ve Kürtün’de yetişen hayvanların etini kullanıyoruz.”

PÜF NOKTASI HAMURU VE KÖY TEREYAĞINDA

Pide çeşitlerini yiyenlerin çok memnun kaldığını ifade eden Yılmaz, "Ben babamdan sonra 25 yıldan beri burada bu işi yapıyorum. Yazın daha iyi iş yapıyoruz. Kış mevsiminde düşüyor işlerimiz. Yiyenler çok memnun kalıyor ve teşekkür ediyorlar. Özellikle pidenin inceliğinden ve tereyağından gelen lezzetini beğeniyorlar” dedi.
Karadeniz sahilinde yapılan pidelerin Kürtün Pidesinden farkı olduğunu dile getiren Yılmaz, "Onlar bizden farklı yapıyorlar. Şekil olarak hemen hemen aynı da biz daha ince ve değişik yapıyoruz. Bizim pidemiz daha kaliteli. Bu konuda iddialıyım” diye konuştu.

Eski milli sporcu ve beden eğitimi öğretmeni Kayahan Aksoy ise "Doğankent’ten buraya özellikle pide yemeye geldim. Pidesi çok lezzetli. Haftada bir sürekli ziyaretçileri oluyorum artık. Diğer pidelerden farkı inceliği ve tereyağı kalitesi nedeniyle verdiği tat çok farklı. Bu pide yiyeni kendisine bağlıyor” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kürtün pidesi pide çeşitleri yöresel yemekler

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