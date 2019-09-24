Bu pideyi yemek için kilometrelerce yol geliyorlar

Dünyaca ünlü Karadeniz pidelerine benzeyen fakat ince açılması, köy tereyağı kullanılması ve içinde kullanılan malzemelerin doğallığıyla ayrı bir lezzeti bulunan Kürtün Pidesi yiyenlerin beğenisini kazanıyor.

25 YILDIR DEVAM EDEN LEZZET

İlçe merkezinde 50 yıldan fazladır pidecilik yapan Yılmaz ailesinin fertlerinden Yakup Yılmaz, babasından sonra 25 yıldır pidecilik yaptığını kıymalı, kaşarlı, karışık, kuşbaşılı, kır pidesi, lahmacun çeşitlerini yemek için Gümüşhane merkez, Torul, Şiran, Giresun Eynesil, Görele, Doğankent, Tirebolu ve Erzincan gibi yerlerden gelen müşterileri olduğunu söyledi.

Yaptığı pideyi Kürtün Pidesi olarak adlandıran Yılmaz, ince açılmış hamuruyla diğer pidelerden ayrılan pideyi şu sözlerle anlattı: "Bu meslek ata, baba mesleğimiz. 50 yıldır Kürtün’de pidecilik yapıyoruz. Pidemizin özelliği hamurunun ince açılmış olması ve içinde kullandığımız malzemelerin doğal olması. Köy tereyağı, köy peyniri ve Kürtün’de yetişen hayvanların etini kullanıyoruz.”

PÜF NOKTASI HAMURU VE KÖY TEREYAĞINDA