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Bu PUBG tüyoları ile oyunun yıldızı olacaksınız! Bilmeyenler her zaman bir adım geride...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Çok oyunculu battle royale oyunlarından PUBG’de fark yaratmak ve başarılı oyunlar çıkartmak için ufak ayrıntılara dikkat etmelisiniz. Herkesin savaş alanında zafere ulaşmak için yarıştığı PUBG’de zirveye ulaşmanın yolu küçük detaylardan geçiyor. En iyi PUBG tüyoları ile rakiplerinizin bir adım önüne geçebilir ve zirveye oturabilirsiniz. İşte sizler için PlayerUnknown’s Battlegrounds ipuçları!

Bu PUBG tüyoları ile oyunun yıldızı olacaksınız! Bilmeyenler her zaman bir adım geride...

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından olan PUBG, çıktığı günden bu yana satış rekorları kıran ve milyonlarca oyuncuya ulaşan kapsamlı bir oyun. Oyunu oynarken birçok kontrole hakim olmak ve her ayrıntıya dikkat etmek çok önemli. Bu ufak detaylar sizi zafere götürüyor ya da oyunun başarısızlıkla sonuçlanmasına neden oluyor. Bilindiği üzere PUBG, 100 kişilik bir haritaya paraşütle düştüğünüz ve rakiplerinizi öldürmek için haritanın çeşitli yerlerinden ekipman topladığınız bir oyun. Fakat oyuna sadece bu gözle bakmak oyuncu olarak gelişiminizi kısıtlar ve oyundan keyif almamaya başlarsınız. Bunun önüne geçmek ve daha etkin bir oyun deneyimi yaşamak için en iyi PUBG tüyolarına göz atalım.

SESSİZ OLMAK ÇOK ÖNEMLİ

Her savaş oyununda olduğu gibi PUBG’de de ses çok önemli bir ayrıntı. Oyundaki seslere odaklanarak oyun içi karşılaşmalarda çok avantajlı pozisyonlar yakalayabilirsiniz. Düşmanlarınızın nerede olduğunu, daha onları görmeden anlayabilmek sizi her zaman bir adım öne taşır. Fakat aynı durum rakipleriniz için de geçerli olduğundan özellikle bina içlerinde sessiz ve dinleyerek hareket etmek çok önemli. Karakterinize spor ayakkabı giydirerek yürüme sesinizi azaltabilirsiniz. Ses konusunda iyi bir kulaklık sizi zirveye taşıyacak önemli bir ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor.

YEŞİL ALAN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ AZALTIN

Bilindiği üzere PUBG’de yeşil alan sayısı oldukça fazla. Bu yüzden düşmanlarınızın çalıların ve otların arasına saklandığında onları görmek oldukça zor bir hal alabiliyor. Bu durumda size ateş ettiklerinde nereden ateş edildiğini görmek çok önemli bir hal alıyor. Bu şekilde saklananları daha iyi görebilmek için yeşil alan görünürlüğünü düşürürseniz çalıların içinden avlanmanız zorlaşacak.

SİLAH SEÇİMİNE DİKKAT!

PUBG’de hafif makineli, ağır otomatik, keskin nişancı, tabanca, pompalı gibi birçok silah bulunuyor. Pratik yaparak bu silahlardan en rahat kullandıklarınızı denemeli ve oyunda kullanacağınız silahları buna göre seçmelisiniz. Bu sayede daha net vuruşlar yaparak rakiplerinizi hızlıca yok edebilirsiniz.

UFAK AYRINTILARA DİKKAT ETMELİSİNİZ!

Oyun başladığında tüm binalardaki kapılar kapalı ve camlar kırılmamış durumda olur. Bir binaya girecekseniz kapıların ve pencerelerin durumuna dikkat etmek çok önemli. Rakipleriniz de sizinle aynı şeyi düşüneceğinden arkanızda açık kapı bırakmamak veya evlere girerken pencere kırmamak size oldukça avantaj sağlayacaktır.

OYUN AYARLARINI KİŞİSELLEŞTİRİN

Oyunun en başta size sunmuş olduğu ayarlara tamamen güvenmeyin. Oyun ayarlarını ve kontrollerini en rahat oynayacağınız şekilde ayarlayarak daha konforlu bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

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