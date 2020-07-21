Bu PUBG tüyoları ile oyunun yıldızı olacaksınız! Bilmeyenler her zaman bir adım geride...

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından olan PUBG, çıktığı günden bu yana satış rekorları kıran ve milyonlarca oyuncuya ulaşan kapsamlı bir oyun. Oyunu oynarken birçok kontrole hakim olmak ve her ayrıntıya dikkat etmek çok önemli. Bu ufak detaylar sizi zafere götürüyor ya da oyunun başarısızlıkla sonuçlanmasına neden oluyor. Bilindiği üzere PUBG, 100 kişilik bir haritaya paraşütle düştüğünüz ve rakiplerinizi öldürmek için haritanın çeşitli yerlerinden ekipman topladığınız bir oyun. Fakat oyuna sadece bu gözle bakmak oyuncu olarak gelişiminizi kısıtlar ve oyundan keyif almamaya başlarsınız. Bunun önüne geçmek ve daha etkin bir oyun deneyimi yaşamak için en iyi PUBG tüyolarına göz atalım.

SESSİZ OLMAK ÇOK ÖNEMLİ

Her savaş oyununda olduğu gibi PUBG’de de ses çok önemli bir ayrıntı. Oyundaki seslere odaklanarak oyun içi karşılaşmalarda çok avantajlı pozisyonlar yakalayabilirsiniz. Düşmanlarınızın nerede olduğunu, daha onları görmeden anlayabilmek sizi her zaman bir adım öne taşır. Fakat aynı durum rakipleriniz için de geçerli olduğundan özellikle bina içlerinde sessiz ve dinleyerek hareket etmek çok önemli. Karakterinize spor ayakkabı giydirerek yürüme sesinizi azaltabilirsiniz. Ses konusunda iyi bir kulaklık sizi zirveye taşıyacak önemli bir ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor.