Bu Sabah programının sunucusu Murat Güloğlu günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Show TV'nin sevilen programı 'Bu Sabah' 1 Ağustos Pazartesi günü yayınlandı. Peki Bu Sabah sunucusu Murat Güloğlu kimdir? Murat Güloğlu nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

BU SABAH PROGRAMININ SUNUCUSU MURAT GÜLOĞLU KİMDİR?

Murat Güloğlu 6 Nisan 1975'te Sivas'ta dünyaya geldi

Murat Güloğlu, Muğla Turgutreis Lisesi'nden mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümünü bitiren Murat Güloğlu; Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği ve Dış Politika Programı'nda yüksek lisans yapmıştır.

IPI (Uluslararası Basın Derneği) Türkiye Ofisi Sertifika Programı sahibi olan Güloğlu 1995 yılından bu yana TV kanalı haber ve program departmanında spiker, muhabir, editör ve yapımcı olarak görev almaktadır.

MURAT GÜLOĞLU NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Murat Güloğlu 47 yaşında ve Sivaslıdır. Güloğlu, 26 Temmuz 2021'den beri Show TV'de ekrana gelen Bu Sabah programını Ebru Akel ile birlikte sunmaktadır.



