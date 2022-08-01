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Bu Sabah sunucusu Ebru Akel kimdir? Ebru Akel evli mi, kaç çocuğu var?

01.08.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu Sabah programının sunucusu Ebru Akel vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi yeni sezonuyla ekranlara dönen programın ardından Murat Güloğlu ve Akel ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Peki Bu Sabah sunucusu Ebru Akel kimdir? Ebru Akel evli mi, kaç çocuğu var? İşte detaylar...

Bu Sabah sunucusu Ebru Akel kimdir? Ebru Akel evli mi, kaç çocuğu var?

Bu Sabah programının sunucusu Ebru Akel günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Show TV'nin sevilen programı 'Bu Sabah' 1 Ağustos Pazartesi günü yayınlandı. PekiBu Sabah sunucusu Ebru Akel kimdir? Ebru Akel evli mi, kaç çocuğu var? Ayrıntılar haberimizde...

BU SABAH PROGRAMININ SUNUCUSU EBRU AKEL KİMDİR?

1 Mart 1976 senesinde İzmir’de dünyaya gelen Ebru Akel, Türk televizyon sunucusu ve dizi oyuncusudur. Eğitimini 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale bölümünde tamamlamıştır. Belini sakatlaması sonucu dansçılık kariyerini sonlandırarak sunuculuk kariyerine başlamıştır. İlk olarak 1997 senesinde ‘’Motor Life’’ isimli Tv programını sunmuştur. 1998-2000 seneleri arasında ‘’Kara Melek ‘’ adlı dizide yer alan Ebru Akel, ‘’Hepsi Gerçek’’, ‘’Best Model of the World’’ gibi programları sunmuştur. 2003 senesinde Türk televizyonculuğunda yeni bir dönem olan evlilik programlarında sunucu olarak bulunmuştur. Dönemin ses getiren yarışmaları, Ben Evleniyorum, Biz Evleniyoruz ve Gelinim Olur musun? adlı televizyon programlarını sunmuştur. 2005'te Size Anne Diyebilir miyim? adlı programda 8,5 saat boyunca canlı yaparak rekor kırmıştır. 2010-2011 senesinde ‘’Küçük Sırlar’’ dizisiyle ekranlara gelmiştir.

EBRU AKEL EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Ebru Akel, iş adamı Özer Sancak ile 2012 yılında evlenmiştir.

Ebru Akel ve Özer Sancak 2020 yılında boşanmıştır.

Bu Sabah programının sunucusu Ebru Akel'in Eren Sancak adında bir kızı vardır.

Ebru Akel 26 Temmuz 2021'den beri Show TV'de ekrana gelen Bu Sabah programını Murat Güloğlu ile birlikte sunmaktadır.

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