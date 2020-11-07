Bu sahnede herkes ekrana kilitlendi! Kırmızı Oda'da Alya'nın annesinin ölümü dehşete düşürdü

Melisa Sözen Kırmızı Oda’da canlandırdığı Alya karakteriyle adeta yükselişe geçti! Tv8 ekranlarında yayınlanan ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasında girmeyi başardı. Başrollerinde Binnur Kaya’nın yer aldığı dizi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Kırmızı Oda’nın 10. bölümünde Alya’nın annesinin nasıl öldüğü izleyiciye aktarıldı.

Ölürken kızına yaşattığı travma ekran başındakileri kahrederken, o sahnelerde Melisa Sözen, oyunculuğu ve gösterdiği performans ise herkesi kendine hayran bıraktı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Melisa Sözen’in bu yılın en iyi kadın oyuncusu olması gerektiğini söylerken bazıları da diziden ayrılamaması gerektiğini dile getirdi.



