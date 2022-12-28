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'Bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz!' Ankaragücü'nden Behzat Ç.'ye büyük tepki!

28.12.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü Kulübü, dijital platformda yayınlanan fenomen dizi Behzat Ç. Çekiç ve Gül ile ilgili flaş bir açıklama yayımladı. Sarı - lacivertli kulüp, dizideki bir sahneye tepki gösterirken; senarist, yapımcı ve yayıncı kuruluştan özür beklediklerini duyurdu. İşte açıklamanın detayları...

'Bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz!' Ankaragücü'nden Behzat Ç.'ye büyük tepki!

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen MKE Ankaragücü Kulübü, gece geç saatlerde yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Sarı - lacivertli kulüp, dijital platformda yayınlanan "Behzat Ç. Çekiç ve Gül" isimli fenomen dizide yayınlanan bir sahneye yönelik tepki gösterdi.

Ankaragücü'nün açıklamasında dizinini senaristi, yapımcısı ve yayıncısından özür beklendiği belirtildi.

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Görüntü Blu TV'den alınmıştır

İŞTE O AÇIKLAMA...

"ÜZÜLEREK TAKİP ETTİK"

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"Dijital bir platformda yayınlanan Behzat Ç. dizisinde bir uyuşturucu satıcısının MKE Ankaragücü taraftarı olarak gösterilmesini üzülerek takip ettik.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

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112 yıllık bir tarihe sahip; Milli Mücadele döneminin kahramanları İmalat-ı Harbiye işçileri tarafından kurulan bir kulübün armasının bu şekilde kullanılmasını şiddetle kınıyoruz. Ankara'da çekimleri yapılan bir dizinin, Ankara'nın en önemli değerlerinden birine yaptığı bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz.

"ÖZÜR VE DÜZELTME BEKLİYORUZ"

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Behzat Ç. dizisinin senaristinden, yapımcısından ve yayıncı kuruluşundan; camiamızdan özür dilemesini ve yaptıkları kabul edilemez yanlışı düzeltmesini ivedilikle bekliyoruz. Konunun mutlaka takipçisi olacağız."

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