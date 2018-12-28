16 yaşındayken 58 yaşındaki aktör Doug Hutchison'la yaptığı sansasyonel evliliği ile gündemden düşmeyen aykırı isim Courtney Stodden, geçtiğimiz aylarda bu evliliğe son vermişti. Boşandıktan sonra çok kısa bir süre sessiz kalabilen Stodden önce çıkardığı single’yla sonra da Instagram’da yaptığı cesur paylaşımlarla gündem yaratmaya devam ediyor.
Bu sefer 'kovboy kızı' oldu
24 yaşındaki reality şov yıldızı Courtney Stodden, yaptığı cüretkar paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor.
Önce kendisinden 42 yaş büyük kocasından boşanan ünlü isim, sonrasında “Daddy Issues” adlı yeni single çalışması ile gündeme geldi.
Single çalışması için çektirdiği fotoğraflarda neredeyse çırılçıplak pozlar veren Courtney Stodden, bu sefer siyah iç çamaşırı ile çektiği videosunu paylaşması ile olay oldu.
Oyuncu at üzerinde çektiği videosundan oldukça neşeli görünen Stodden, paylaştığı videonun altına 'kovboy kızı olarak biraz eğlenmek istedim' notunu yazdı.
Pek çok televizyon yapımında boy gösteren Courtney Stodden, son olarak 2016 yapımı Love Addict filmiyle beyazperdede yer almıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum