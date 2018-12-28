Bu sefer 'kovboy kızı' oldu

16 yaşındayken 58 yaşındaki aktör Doug Hutchison'la yaptığı sansasyonel evliliği ile gündemden düşmeyen aykırı isim Courtney Stodden, geçtiğimiz aylarda bu evliliğe son vermişti. Boşandıktan sonra çok kısa bir süre sessiz kalabilen Stodden önce çıkardığı single’yla sonra da Instagram’da yaptığı cesur paylaşımlarla gündem yaratmaya devam ediyor.